CHINT und Octopus Energy unterzeichnen strategische Kooperationsvereinbarungen, um den Ausbau sauberer Energien und Innovationen im digitalen Energiesektor zu beschleunigen

LONDON, 23. Juli 2026 /PRNewswire/ -- CHINT und Octopus Energy gaben die Unterzeichnung von zwei Kooperationsvereinbarungen (Memoranda of Cooperation, MoCs) bekannt, die einen strategischen Rahmen für den Ausbau der Zusammenarbeit bei der Infrastruktur für erneuerbare Energien sowie bei Lösungen für virtuelle Kraftwerke (Virtual Power Plant, VPP) schaffen.

Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Bestreben beider Unternehmen wider, die globale Energiewende durch technologische Innovation, hochwertige Infrastruktur für saubere Energien sowie intelligentere Energiesysteme voranzutreiben.

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Bereitstellung integrierter Lösungen für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien

Im Rahmen der ersten Kooperationsvereinbarung werden Astronergy Europe GmbH, CHINT Power Systems Poland Sp. z o.o. sowie CHINT Solar Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mit Octopus Energy bei Projekten im Bereich erneuerbarer Energien zusammenarbeiten. Die Vereinbarung schafft einen Rahmen, in dem CHINT ein umfassendes Portfolio an Ausrüstung für erneuerbare Energien bereitstellen wird, darunter Photovoltaikmodule (PV-Module), Wechselrichter, Batteriespeichersysteme (BESS), Transformatoren, intelligente Stromzähler, Kabel sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EV). Vorbehaltlich projektspezifischer Vereinbarungen wird CHINT zudem EPC-Dienstleistungen (Engineering, Procurement and Construction) erbringen, um die Entwicklung und Umsetzung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien zu unterstützen.

Durch die Verbindung der integrierten Fertigungs- und Engineering-Kompetenzen von CHINT mit dem Fachwissen von Octopus Energy bei der Entwicklung von Projekten im Bereich erneuerbarer Energien sowie bei Energiedienstleistungen wollen die Unternehmen effiziente, zuverlässige und skalierbare saubere Energielösungen für künftige Projekte bereitstellen.

Förderung von Innovationen im Bereich virtueller Kraftwerke in China

Im Rahmen einer zweiten Kooperationsvereinbarung vereinbarten Chint Anneng Digital Power (Zhejiang) Co., Ltd. und Octopus Energy Group Limited, Möglichkeiten einer umfassenden Zusammenarbeit im Bereich virtueller Kraftwerke (VPP) auf dem Markt in Festlandchina auszuloten.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Bewertung von Potenzialen bei der Bündelung dezentraler Energieressourcen, beim Lastmanagement, beim intelligenten Energiemanagement sowie bei weiteren digitalen Energieanwendungen. Auf der Grundlage der fundierten Kenntnisse von CHINT Anneng über den chinesischen Energiemarkt sowie der internationalen Expertise von Octopus Energy im Bereich intelligenter Energietechnologien und beim Betrieb virtueller Kraftwerke (VPP) werden die Unternehmen gemeinsam Möglichkeiten für innovative Geschäftsmodelle sowie Pilotprojekte ausloten, die den Aufbau eines flexibleren, stärker digitalisierten und widerstandsfähigeren Stromsystems unterstützen.

Kommentare der Führungskräfte

„Die Unterzeichnung dieser strategischen Kooperationsvereinbarungen ist ein wichtiger Schritt, um unsere internationalen Partnerschaften auszubauen sowie Innovationen im Bereich sauberer Energien voranzutreiben", sagte Dr. Chuan Lu, Direktor der CHINT Group und Vorsitzender von CHINT Green Energy. „Durch die Bündelung unserer Stärken in der Anlagenfertigung, im Ingenieurwesen sowie in der Energieinfrastruktur mit der Expertise von Octopus Energy bei digitalen Energielösungen freuen wir uns darauf, langfristigen Mehrwert für Kunden zu schaffen und die globale Energiewende zu unterstützen."

Greg Jackson, Gründer und Geschäftsführer von Octopus Energy, sagte: „Der Aufbau des grünen Energiesystems der Zukunft erfordert erstklassige Hardware und modernste Technologie. Die Partnerschaft mit CHINT verschafft uns Zugang zu beidem in enormem Umfang. Indem wir den Infrastrukturausbau in Europa beschleunigen und bei neuen virtuellen Kraftwerken in China Pionierarbeit leisten, zeigen wir, dass die Energiezukunft digital, flexibel und grün ist."

Blick in die Zukunft

Aufbauend auf den beiden Absichtserklärungen (MoUs) beabsichtigen die Parteien, ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Infrastruktur für saubere Energien, Ingenieurleistungen und digitale Energietechnologien zu vertiefen. Durch ihre sich ergänzenden Kompetenzen und gemeinsamen Ziele wollen CHINT und Octopus Energy innovative Energielösungen anbieten, die Bemühungen zur Dekarbonisierung unterstützen und zu einer nachhaltigeren globalen Energiezukunft beitragen.

Informationen zu CHINT

Die 1984 gegründete CHINT Group ist fest in der Realwirtschaft verankert und setzt konsequent auf innovationsgetriebene Entwicklung. Das Unternehmen hat sich strategisch in drei Schlüsselbereichen positioniert: „Green Energy", „Intelligent Electrical Solutions" und „Smart Home", ergänzt durch die beiden zentralen Plattformen „Emerging Industries" und „Sci-Tech Innovation Incubation". Heute ist CHINT ein verlässlicher Anbieter integrierter Strom- und Energielösungen. Das Unternehmen ist in mehr als 140 Ländern und Regionen tätig und hat weltweit über 40 000 Beschäftigte. Im Jahr 2025 erzielte CHINT Umsatzerlöse von 25,91 Milliarden US-Dollar und zählte seit mehr als 20 Jahren ununterbrochen zu den 500 führenden chinesischen Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

Informationen zu Octopus Energy

Octopus Energy ist ein globales Unternehmen für saubere Energie und Technologie, das die die Entwicklung eines erschwinglichen, grünen Energiesystems der Zukunft vorantreibt. Unter der eigenen Endkundenmarke bietet Octopus weltweit 11 Millionen Haushalten erstklassigen Kundenservice sowie hochmoderne Energieprodukte.

Das Unternehmen treibt die Elektrifizierung der Wärmeversorgung und des Verkehrs durch intelligente Tarife sowie innovative saubere Technologien voran und ist in 27 Ländern sowie entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen verwaltet ein Portfolio im Bereich erneuerbarer Energien im Wert von 7 Milliarden Pfund und betreibt erfolgreiche Geschäftsbereiche für E-Auto-Leasing, Wärmepumpen sowie Solarenergie.

Mit Unterstützung von Pensionsfonds, Investoren und Energiekonzernen stellen die Unternehmen der Octopus Energy Group günstigere, umweltfreundlichere Energie sowie modernste Technologie für Länder und Kunden weltweit bereit.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

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