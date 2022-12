Chiny aktywnie optymalizują środki reagowania na COVID-19, aby wzmocnić gotowość na wyzwania

PEKIN, 27 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Ponieważ wiele regionów Chin odnotowuje wzrost zakażeń COVID-19, rządy lokalne wdrażają szybkie i precyzyjne środki przeciwdziałania ciężkiemu przebiegowi zakażeń, ochrony ludzkiego życia i zbudowania bariery antyepidemicznej.

Środki te obejmują objęcie leczeniem w odpowiednim czasie, zaspokajanie potrzeb medycznych, poprawę w zakresie usług zdrowotnych dla osób starszych i innych grup podwyższonego ryzyka oraz doskonalenie zapobiegania i kontrolowania epidemii na obszarach wiejskich.

Oddziały leczenia gorączki pracują pełną parą

W ostatnich dniach w wielu chińskich miastach, aby odciążyć służbę zdrowia, w oddziały leczenia gorączki przekształcono gimnazja oraz stanowiska analiz kwasu nukleinowego. Niektóre z nich pracują nawet 24 godziny na dobę.

Poza tym, aby zaspokoić doraźne potrzeby i zaradzić obawom pacjentów, placówki medyczne wszystkich szczebli optymalizują procedury, zwiększają zasoby oraz liczbę dyżurującego personelu medycznego.

Na przykład w Szanghaju, aby zaspokoić zapotrzebowanie na usługi medyczne, zarządzono 24-godzinny system pracy oddziałów leczenia gorączki w 145 szpitalach drugiego i wyższego stopnia referencji.

W wielu miastach otwarto również szpitale zdalne zapewniające mieszkańcom uzyskanie porady medycznej bez wychodzenia z domu.

W środę miejska komisja zdrowia w Pekinie podała, że na miejskie oddziały leczenia gorączki przyjęto 65 000 pacjentów, co stanowi 11-procentowy spadek w porównaniu do niedawnego szczytu wynoszącego 73 000 pacjentów. Jak podała komisja, spada zapotrzebowanie na oddziały leczenia gorączki.

Usługi medyczne priorytetem w grupach podwyższonego ryzyka

Narodowa Komisja Zdrowia zwróciła się do podległych jej instytucji medycznych o stworzenie rejestru grup podwyższonego ryzyka, w tym osób starszych, kobiet ciężarnych oraz pacjentów cierpiących na choroby współistniejące, który ma zagwarantować tym grupom dostęp do niezbędnych usług medycznych.

Nakazała lokalnym wydziałom spraw obywatelskich przeprowadzenie dogłębnych analiz w lokalizacjach wysokiego ryzyka, w tym oszacowania zapasu leków, terapii, usług zdrowotnych, szczepień oraz zdolności do podjęcia działań doraźnych w sytuacji kryzysowej.

W szanghajskim ośrodku opieki zdrowotnej lekarze rodzinni przeprowadzali pogłębione badanie stanu zdrowia mieszkańców, zwłaszcza w grupie osób starszych powyżej 80 roku życia, pacjentów z chorobami przewlekłymi, pacjentów poddawanych hemodializom, pacjentów onkologicznych oraz kobiet w ciąży.

Wzmocnienie przeciwdziałania i kontrolowania epidemii na obszarach wiejskich

W odpowiedzi na relatywne braki w zasobach opieki zdrowotnej na obszarach wiejskich oraz zwiększony napływ ludności podczas obchodów Nowego Roku i Święta Wiosny, gdy osoby pracujące w miastach masowo wracają do miast rodzinnych, rządy lokalne wzmacniają zapobieganie i kontrolę epidemiologiczną oraz zwiększają dostępność usług zdrowotnych na obszarach wiejskich.

Ważną częścią przeciwdziałania epidemii na obszarach wiejskich jest tworzenie oddziałów leczenia gorączki w szpitalach okręgowych.

Jako przykład może posłużyć miasto Jiaozhou położone we wschodniochińskiej prowincji Shandong. Miejska komisja zdrowia w Jiaozhou powołała do życia 536 społecznych punktów medycznych oraz zaangażowała do świadczenia usług medycznych mieszkańcom wiosek 446 członków personelu medycznego i wolontariuszy.

Każdy zorganizowany w wiosce szpital i punkt medyczny oferujący 24-godzinne usługi medyczne, w tym konsultacje, wydawanie leków oraz przyporządkowywanie pacjentów do grup szczególnego ryzyka, obsługuje co najmniej dwóch członków personelu medycznego.

Podwyższenie wskaźnika wyszczepienia

Ponad 90 procent chińskiej populacji jest w pełni zaszczepiona. Niemal 87 procent osób w wieku powyżej 60 roku życia zostało w pełni zaszczepionych, natomiast w grupie osób powyżej 80 roku życia w pełni zaszczepionych zostało zaledwie 66,4 procent.

Chiny, w których liczba ludności w wieku powyżej 60 roku życia wynosi 267 milionów, przyspieszają tempo wyszczepiania tej grupy. W drugiej połowie listopada w kraju wdrożono plan działania, którego celem jest zwiększenie wskaźnika wyszczepienia wśród osób starszych.

Aby zwiększyć wskaźnik wyszczepienia, w wielu miejscach wprowadzono inne procedury adresowane do osób starszych, między innymi „zielone kanały".

Dzięki optymalizacji środków kontroli epidemii ośrodkiem chińskiej strategii reagowania na epidemię, zamiast kontrolowania zakażeń, stało się leczenie oraz zapobieganie ciężkiemu przebiegowi zakażenia.

Średnia długość trwania życia w Chinach, podstawowa miara dobrostanu, wydłużyła się z 77,3 lat w 2019 r, do 78,2 lat w 2021 r., pomimo luki w dostępności zasobów i technologii medycznych występującej między najbardziej zaludnionym krajem świata a państwami rozwiniętymi.

Dzięki utrzymaniu filozofii ukierunkowanej na człowieka Chiny zdołały opanować kolejne fale epidemii. Fakty i liczby odzwierciedlają godne pochwały osiągnięcia Chin w reagowaniu na epidemię na przestrzeni ostatnich trzech lat i niosą obietnicę pozytywnego wyniku walki o powrót do normalności.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-24/China-actively-optimizes-COVID-19-response-measures--1g1VSDwwxdS/index.html

SOURCE CGTN