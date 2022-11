Chiny organizują pierwsze krajowe zawody na lodzie i śniegu po zakończeniu zimowych igrzysk olimpijskich

YICHUN, Chiny, 21 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- W 2022 r. Chiny wkroczyły w okres po zimowych igrzyskach olimpijskich. W dniach od 13 do 19 listopada w mieście Yichun w północno-wschodniej chińskiej prowincji Heilongjiang odbyła się 2022 Chińska Liga Curlingu (Yichun). Była to pierwsza impreza na lodzie i śniegu zorganizowana w Chinach w erze poolimpijskiej, która zgromadziła ponad 120 zawodników z 24 drużyn z krajowych zespołów treningowych i 8 regionów na poziomie prowincji.

Jak podaje Biuro Informacyjne Gminy Yichun, z myślą o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2026 roku wspomniana liga umożliwi kontrolę efektów treningowych zawodników, wyłoni dodatkowe talenty, będzie nieprzerwanie promować długoterminowy rozwój chińskiego curlingu i poprawi ogólną siłę krajowych drużyn.

W ostatnich latach miasto Yichun dynamicznie rozbudowało ofertę sportów na lodzie i śniegu i podjęło starania, aby stać się „rodzinnym miastem curlingu". To słynące z lasów i skamieniałości dinozaurów miasto jest ważnym ośrodkiem turystyki ekologicznej w północnych Chinach. Jest to największe miasto o wysokim wskaźniku lesistości w Chinach, wynoszącym 84,7 procent, w którym znajdują się największe i w największym stopniu zachowane w pierwotnej postaci lasy sosny koreańskiej. Po zakończeniu Zimowych Igrzysk Olimpijskich Yichun ma zamiar kontynuować rozwój gospodarczy w zakresie curlingu w oparciu o ekologiczne rozwiązania i zachęcić kolejne osoby do uprawiania tego sportu poprzez promowanie kultury curlingu.

