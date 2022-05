Chips da série 6 da UNISOC aplicados a novos telefones com imagem e desempenho aprimorados

Capacitados por várias tecnologias avançadas que só foram aplicadas a chips de médio e alto desempenho, os chips da série 6 da UNISOC oferecem aos consumidores uma experiência de desempenho superior. Com base no desempenho aprimorado, os chips têm suas próprias vantagens para diferentes cenários de aplicação.

"Chips" poderosos para imagem: T610, T618

O T610 conta com o mecanismo de imagem Vivimagic5.0 e a técnica de processamento de tela de alta definição, proporcionando uma experiência visual de ponta aos usuários. Com ISP tri-core e suporte de 32MP pixels, a poderosa capacidade de imagem pode realizar mudanças sem atraso e restauração de imagem precisa, etc.

O T618 é uma atualização do T610 com processador de sinal digital visual (VDSP) adicionado para melhorar substancialmente o desempenho de imagem. Por meio de aprimoramento de IA, o VDSP oferece suporte a várias funções, como classificação inteligente de galerias e fotos e reconhecimento de cenários. O ISP Tri-core suporta quatro câmeras de alta ordem de 64MP e oferece aos usuários uma excelente experiência visual. Os dois tipos de chips acima suportam decodificação de vídeo de 2K e alta taxa de atualização de 90Hz para garantir quadros estáveis para binge watching (assistir sem parar) e jogos sem pressão. Eles podem ser considerados como configuração padrão principal.

"Chips" potentes para desempenho: T616, T606

Como a força principal dos chips da série 6, o T616 e o T606 têm desempenho e capacidade de imagem poderosos e suportam o padrão de memória flash UFS 2.1, tornando a transmissão de dados rápida e eficiente, popularizando o padrão de memória flash de alta velocidade e proporcionando uma experiência estável similar a dos modelos de ponta.

O T616 oferece imagens aprimoradas, enquanto o T606 se concentra no equilíbrio entre desempenho e consumo de energia. A plataforma do T616 também suporta quatro câmeras de alta ordem e dispõe do mecanismo de imagem Vivimagic5.0 para corrigir imagens automaticamente e disponibilizar imagens mais reais, melhor restauração e gradação mais rica.

Além do desempenho aprimorado, o T606 viabiliza o equilíbrio entre consumo de energia e desempenho, tornando os terminais mais resistentes.

O desempenho dos chips UNISOC da série 6 é bastante aprimorado. Atualmente, os chips têm sido amplamente utilizados por marcas como Samsung, realme e Tecno.

