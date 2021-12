CHiQ a produit un robot aspirateur qui utilise une technologie intelligente pour fournir des sols plus propres en moins de temps, en gardant la commodité à l'avant-garde de la conception des produits.

Le « LDS » dans le nom C5L LDS signifie « Laser Distance Sensor », un capteur LIDAR monté sur le dessus qui tourne à six rotations par seconde. Le capteur a un rayon de balayage de 6 m qui fournit des informations à l'algorithme SLAM 3D du C5L, permettant de dessiner une carte précise de l'environnement de l'aspirateur. L'algorithme calcule ensuite le parcours de nettoyage le plus efficace dans l'espace. Le puissant moteur de 2 100 Pa du C5L LDS, ses doubles brosses latérales et ses 26 capteurs lui permettent de nettoyer habilement la maison tout en évitant les obstacles, garantissant ainsi qu'aucune poussière n'est oubliée.

L'application CHiQ ROBOT prend le contrôle du C5L un peu plus loin, en fournissant une télécommande, des nettoyages programmés, des paramètres de nettoyage par points, des zones interdites, et rappelle même à l'utilisateur quand il est temps de remplacer les brosses et de nettoyer les capteurs. L'aspirateur prend même en charge un assistant vocal qui lui permet de s'intégrer de manière transparente à un écosystème domestique intelligent.

Le C5L LDS est alimenté par une batterie au lithium haute capacité de 5 200 mAh, ce qui lui permet de nettoyer pendant plus de 100 minutes ou environ 120 mètres carrés par charge. L'aspirateur retournera automatiquement à sa station d'accueil pour se charger, après quoi il reprendra le nettoyage. En cas de problème avec le C5L, CHiQ offre une garantie de remplacement de deux ans.

Chez CHiQ, nous réduisons les problèmes et améliorons considérablement les vies. Avec le robot aspirateur C5L LDS, CHiQ a voulu créer un produit qui automatise entièrement une corvée classique, permettant aux propriétaires de consacrer plus de temps à ce qui les importe vraiment.

Les téléviseurs, réfrigérateurs, climatiseurs portables, moniteurs et batteries CHiQ sont tous actuellement disponibles en Europe, et les futurs produits CHiQ devraient être commercialisés à l'avenir. CHiQ poursuit également son expansion dans toute l'Europe, tout en améliorant l'expérience e-commerce, avec pour objectif ultime de faire de CHiQ la référence par laquelle les consommateurs européens jugent les produits et les services.

Suivez-nous sur Facebook , Instagram et Twitter .

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://c5l.chiq.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1707201/CHiQ_C5L_LDS_Robot_Vacuum_Cleaner.jpg

SOURCE Changhong Europe