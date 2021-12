Firma CHiQ opracowała automatyczny odkurzacz wykorzystujący inteligentną technologię, która pozwala na uzyskanie czystszych podłóg w znacznie krótszym czasie, zapewniając jednocześnie niezwykłą wygodę użytkowania

Oznaczenie „LDS" w nazwie C5L LDS oznacza „Laser Distance Sensor", zamontowany na górze czujnik zasięgu LIDAR, który porusza się z prędkością sześciu obrotów na sekundę. Jego zasięg wynosi 6 m. Czujnik ten dostarcza informacji do algorytmu 3D SLAM, który rysuje dokładną mapę otoczenia C5L. Algorytm oblicza następnie najbardziej efektywną trasę sprzątania w danej przestrzeni. Potężny silnik C5L LDS o mocy 2100Pa, podwójne szczotki boczne i 26 czujników pozwalają mu sprawnie sprzątać dom, omijając wszelkie przeszkody oraz gwarantując, że nie pozostanie po nim żaden kurz.

Aplikacja CHiQ ROBOT to kolejny krok w sterowaniu odkurzaczem C5L, który umożliwia obsługę zdalną, sprzątanie zgodnie z harmonogramem, czyszczenie punktowe, tworzenie stref zakazanych, a nawet przypomina użytkownikowi o konieczności wymiany szczotek i czyszczenia czujników. Odkurzacz wyposażony jest nawet w system asystenta głosowego, który pozwala mu na bezproblemową integrację z ekosystemem inteligentnego domu.

C5L LDS wykorzystuje baterię litową o dużej pojemności 5200mAh, co pozwala mu na sprzątanie przez ponad 100 minut lub około 120 metrów kwadratowych na jednym ładowaniu. Odkurzacz automatycznie wraca do stacji dokującej, aby się naładować, po czym wznawia sprzątanie. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z C5L, firma CHiQ oferuje dwuletnią gwarancję na wymianę.

Celem CHiQ jest rozwiązywanie problemów i podnoszenie jakości życia. Odkurzacz zrobotyzowany C5L LDS to produkt, który w pełni automatyzuje klasyczne obowiązki, pozwalając właścicielom poświęcić więcej czasu na to, co jest dla nich najważniejsze.

Telewizory, lodówki, przenośne klimatyzatory, monitory i baterie marki CHiQ są obecnie dostępne w Europie, a w przyszłości planowane są premiery kolejnych produktów CHiQ. CHiQ kontynuuje również ekspansję w całej Europie, wzbogacając jednocześnie doświadczenia związane z handlem elektronicznym, czego ostatecznym celem jest uczynienie CHiQ punktem odniesienia, według którego europejscy konsumenci oceniają produkty i usługi.

Zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku , Instagramie i na Twitterze .

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://c5l.chiq.com

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1707201/CHiQ_C5L_LDS_Robot_Vacuum_Cleaner.jpg

SOURCE Changhong Europe