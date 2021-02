CHiQ reçoit la plus haute distinction de Canstar Blue

David Esler, directeur général des ventes et du marketing chez CHiQ, a affirmé que cette distinction témoigne de la réussite des marques qui offrent de l'innovation et de la qualité à un prix abordable, ajoutant :

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu la plus haute distinction en matière de satisfaction client et attribuons ce résultat à la méthode de création d'appareils centrés sur l'humain de CHIQ. »

CHiQ dispose de 40 unités de gestion des stocks dans son portefeuille de réfrigérateurs et congélateurs en pleine croissance, y compris des modèles de réfrigérateurs rétros, des modèles hybrides de réfrigérateurs et congélateurs (en configuration de montage côte à côte et haut et bas), une gamme de congélateurs coffres ainsi que des mini-réfrigérateurs.

L'entreprise prévoit accroître son catalogue croissant avec des d'innovations de produits en 2021 en ajoutant une gamme de produits pour la lessive et d'écrans d'ordinateur au cours de l'année.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1430218/image_1.jpg

SOURCE Changhong Australia