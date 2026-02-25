CHENNAI, Indien, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Eines der renommiertesten Destinationsmanagement-Unternehmen in Indien, Cholan Tours, hat eine bahnbrechende Brancheninitiative angekündigt, nämlich die Einführung von professionell ausgebildeten weiblichen Chauffeuren für Mehrtages- und Langstreckentouren durch Indien, ein einzigartiges Konzept im indischen Tourismussektor.

Cholan Tours durchbricht Branchenschranken mit Indiens erster von Frauen geführter Reise mit Chauffeur

Über Jahrzehnte hinweg war der Beruf des Fernfahrers ein reiner Männerberuf. Durch die Öffnung dieses Bereichs für Frauen und die Schaffung strukturierter Karrieremöglichkeiten in diesem Bereich stellt Cholan Tours traditionelle Normen in Frage und gestaltet die Art und Weise, wie Reisedienstleistungen erbracht werden, neu. Das neue Programm sieht vor, dass weibliche Chauffeure längere Arbeitszeiten übernehmen und dabei die gleichen hohen Standards an Professionalität, Zuverlässigkeit und Gastfreundschaft bieten, für die das Unternehmen bekannt ist.

Diese Initiative soll sowohl den Reisenden als auch den Gemeinden zugute kommen. Für Reisende, insbesondere für alleinreisende Frauen, Familien und reine Frauengruppen, bietet die Anwesenheit geschulter weiblicher Chauffeure mehr Komfort, Vertrauen und Seelenfrieden. Für Frauen, die ins Berufsleben einsteigen, schafft es Zugang zu einer stabilen Beschäftigung, finanzieller Unabhängigkeit und einer sinnvollen beruflichen Laufbahn im Tourismus.

Um hervorragende Leistungen zu gewährleisten, durchläuft jeder Chauffeur eine umfassende Schulung, die fortgeschrittene Fahrfähigkeiten, Kenntnisse über die Route und das Zielgebiet, Sicherheitsprotokolle und Gastfreundschaft umfasst. Das Unternehmen hat außerdem strukturierte Unterstützungssysteme eingerichtet, zu denen auch sichere Unterbringungsmöglichkeiten während der Touren gehören, um das Wohlbefinden der Fahrer während ihrer Einsätze in den Vordergrund zu stellen.

Laut Pandian Kumaravel, Geschäftsführer und Gründer von Cholan Tours, „ist dies nicht nur ein neuer Service. Es ist ein Schritt in Richtung sozialer Wandel. Seit 23 Jahren haben wir uns darauf konzentriert, unvergessliche Reisen zu bieten. Jetzt wollen wir sinnvolle Möglichkeiten schaffen. Durch die Einführung von weiblichen Chauffeuren für Fernreisen stärken wir Frauen, erhöhen das Vertrauen der Reisenden und definieren den inklusiven Tourismus in Indien neu ."

Um dieses Projekt in Tamil Nadu umzusetzen, hat Cholan Tours vor kurzem eine Absichtserklärung mit der Regierung von Tamil Nadu unterzeichnet, um die Einstellung von 100 weiblichen Fahrern für den Reisebetrieb in diesem Bundesstaat zu erleichtern. Durch die Verbindung von exzellentem Service mit der Einbeziehung der Geschlechter will das Unternehmen zeigen, wie der Tourismus positive Auswirkungen auf die Gemeinden haben und gleichzeitig die Erfahrungen der Reisenden verbessern kann.

Über Cholan Tours:

Cholan Tours mit Hauptsitz in Tiruchirappalli, Tamil Nadu, ist eines der führenden indischen Destinationsmanagement-Unternehmen mit über 23 Jahren Erfahrung in den Bereichen maßgeschneiderte Touren, Kulturreisen, Gruppenreisen und End-to-End-Reisemanagement weltweit. Das Unternehmen, das für seine Zuverlässigkeit und seinen hervorragenden Service bekannt ist, ist auch weiterhin führend bei Initiativen, die das Reiseerlebnis verbessern und gleichzeitig einen bedeutenden sozialen Einfluss haben.

