CHENNAI, Inde, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- L'une des sociétés de gestion de destinations les plus réputées en Inde, Cholan Tours, a annoncé une initiative pionnière dans l'industrie, l'introduction de femmes chauffeurs professionnellement formées pour opérer des circuits de plusieurs jours et de longue distance à travers l'Inde, un concept inédit dans le secteur du tourisme indien.

Cholan Tours franchit les barrières de l'industrie avec les premières femmes indiennes à bénéficier d'un service de transport avec chauffeur

Pendant des décennies, la profession de chauffeur de grand tourisme est restée essentiellement masculine. En ouvrant cet espace aux femmes et en y créant des opportunités de carrière structurées, Cholan Tours remet en question les normes traditionnelles et redéfinit la manière dont les services de voyage sont fournis. Dans le cadre de ce nouveau programme, les femmes chauffeurs travailleront à des heures plus longues tout en respectant les mêmes normes élevées de professionnalisme, de fiabilité et d'hospitalité qui ont fait la réputation de l'entreprise.

Cette initiative est conçue pour bénéficier à la fois aux voyageurs et aux communautés. Pour les voyageurs, en particulier les femmes seules, les familles et les groupes composés uniquement de femmes, la présence de femmes chauffeurs qualifiées offre plus de confort, de confiance et de tranquillité d'esprit. Pour les femmes qui entrent sur le marché du travail, il permet d'accéder à un emploi stable, à l'indépendance financière et à une carrière intéressante dans le tourisme.

Pour garantir l'excellence, chaque chauffeur suit une formation complète qui comprend des compétences de conduite avancées, la connaissance des itinéraires et des destinations, les protocoles de sécurité et l'étiquette de l'hospitalité. L'entreprise a également mis en place des systèmes de soutien structurés, y compris des dispositifs d'hébergement sûrs pendant les tournées, afin de donner la priorité au bien-être de ses chauffeurs tout au long de leurs missions.

Selon M. Pandian Kumaravel, directeur général et fondateur de Cholan Tours, « il ne s'agit pas seulement d'un nouveau service. C'est un pas vers le changement social. Depuis 23 ans, nous nous efforçons d'offrir des voyages mémorables. Nous voulons maintenant créer des opportunités significatives. En introduisant des femmes chauffeurs pour les circuits longue distance, nous renforçons l'autonomie des femmes, la confiance des voyageurs et redéfinissons le tourisme inclusif en Inde. »

Pour mettre en œuvre ce projet au Tamil Nadu, Cholan Tours a récemment signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Tamil Nadu ( ) afin de faciliter la nomination de 100 femmes chauffeurs pour les opérations touristiques dans l'État. En combinant l'excellence du service et l'intégration de la dimension de genre, l'entreprise vise à démontrer comment le tourisme peut avoir un impact positif sur les communautés tout en améliorant l'expérience des voyageurs.

