- Chris Hemsworth se une a Archie Rose Distilling Co. como copropietario antes del lanzamiento en Estados Unidos y la expansión global

SÍDNEY, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Chris Hemsworth se ha unido a Archie Rose Distilling Co., la destilería independiente líder de Australia, como copropietario junto al fundador Will Edwards, al tiempo que la prestigiosa compañía de whisky y licores se prepara para entrar por primera vez al mercado estadounidense. Fundada en Sídney en el año 2014, Archie Rose se ha forjado una reputación internacional por su distintivo enfoque australiano en la elaboración de whisky y licores. La incorporación de Hemsworth marca un nuevo e importante capítulo para la compañía, que se expande más allá de Australia y presentará sus premiados whiskies al mercado estadounidense a finales de 2026.

Archie Rose Co-Owner Chris Hemsworth on Australian beach

Hemsworth, un admirador de la marca desde hace mucho tiempo, comparte la creencia de Archie Rose en la calidad de los ingredientes australianos, la artesanía y el potencial de la industria de bebidas espirituosas del país.

"Soy seguidor de Archie Rose desde hace mucho tiempo", explicó Hemsworth. "En cualquier parte del mundo en la que me encuentre, probar un whisky Archie Rose me transporta inmediatamente a casa, a esa sensación de estar sentado alrededor de una fogata en el monte australiano con mis amigos. Su filosofía de usar solo maltas cultivadas en Australia para producir whiskies llenos de sabor en su destilería de Sídney es realmente impresionante. Son un brillante ejemplo de lo mejor que Australia hace y estoy deseando compartirlo con el mundo".

Whiskies inspirados en la naturaleza australiana

En el corazón de Archie Rose reside el compromiso de crear licores que reflejen su origen. La destilería colabora con productores locales para obtener variedades de grano autóctonas y resistentes a la sequía de forma sostenible para sus whiskies, además de botánicos nativos para sus ginebras. Sus whiskies se elaboran exclusivamente con maltas cultivadas en Australia, incluyendo centeno y cebada cultivados específicamente para Archie Rose, lo que permite que el carácter de los ingredientes y el paisaje del país se manifieste en cada expresión.

"Nuestro enfoque siempre se ha basado en promover los ingredientes locales para crear licores con un auténtico sabor australiano", destacó el fundador Will Edwards. "Que Chris se una a la empresa como copropietario nos permite llevar esa ambición al mundo. No solo elaboramos licores; utilizamos las materias primas y el ingenio de Australia como base de cara a producir el mejor whisky, ginebra y otros licores del mundo, contando las historias de los productores y la tierra que los sustenta".

Innovación

La dedicación de Archie Rose a la procedencia se complementa con un enfoque distintivo en la producción. La destilería muele, macera, fermenta, destila y madura individualmente cada tipo de malta utilizada en sus whiskies, y con ello se consigue llevar a cabo la expresión del carácter de cada grano antes de combinar los componentes. Para sus ginebras, Archie Rose emplea un proceso de destilación en frío diseñado con el objetivo de preservar el carácter de sus botánicos.

Este enfoque ha servido para que Archie Rose consiga más de 450 premios, incluyendo el de Mejor Whisky de Centeno del Mundo en dos ocasiones, el de Mejor Whisky Single Malt de Australia en cinco ocasiones y el de Mejor Ginebra del Mundo.

La destilería de Sídney también se construyó para cumplir con diversas medidas de eficiencia energética. Junto con el compromiso de Archie Rose con el abastecimiento y el cultivo local, estas prácticas contribuyeron a que la empresa obtuviera la certificación B Corp en junio de 2026, un hecho que está en consonancia con el compromiso de Chris con la conservación del medio ambiente y la sostenibilidad en la producción.

A finales del año 2026 se lanzarán tres whiskies creados de forma conjunta con Chris Hemsworth

Además de su entrada en el mercado estadounidense, Archie Rose va a ampliar su presencia internacional a finales de este año por medio del lanzamiento de tres whiskies creados en colaboración con Hemsworth en mercados de Asia y Nueva Zelanda. La expansión continuará en la UE y el Reino Unido en 2027, lo que marcará un nuevo e importante capítulo para la destilería y el whisky australiano a nivel internacional.

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Crédito fotográfico: Archie Rose

Acerca de Archie Rose

Fundada en el año 2014, Archie Rose Distilling Co. es la destilería independiente líder de Australia, siendo el mayor productor de whisky del país y el número uno en la producción independiente de ginebra. Archie Rose opera su destilería en Botany, Sídney, con un bar y sala de degustación abiertos al público en Rosebery, donde elabora todos sus productos.

Propiedad privada de Will Edwards y su familia, la destilería dio la bienvenida a Chris Hemsworth como copropietario en 2026. Archie Rose mantiene su compromiso de elaborar whiskies y ginebras de clase mundial en Australia, utilizando ingredientes locales auténticos, cultivados bajo cielos azules infinitos en tierras de ocre rojo, donde la tierra habla por sí sola.

Desde su creación, Archie Rose se ha hecho con más de 450 premios internacionales, incluyendo el de Mejor Whisky de Centeno del Mundo (dos veces), Mejor Whisky Single Malt de Australia (cinco veces) y Mejor Ginebra del Mundo.

En 2026, Archie Rose obtuvo la Certificación B Corp, que reconoce su compromiso con el cumplimiento de altos estándares de rendimiento social y ambiental, transparencia y responsabilidad.

Archie Rose promueve el consumo consciente, responsable y en buena compañía.

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Alexandra Bryant

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