Chris Hemsworth、米国進出・世界展開を前にArchie Rose Distilling Co.の共同オーナーに

シドニー, 2026年8月26日 /PRNewswire/ -- Chris Hemsworthは、オーストラリアを代表する独立系蒸留所Archie Rose Distilling Co.に、創業者Will Edwardsと並ぶ共同オーナーとして加わりました。同社は数々の賞を受賞しているウイスキー・スピリッツ企業で、初の米国進出を控えています。2014年にシドニーで設立されたArchie Roseは、オーストラリアならではのウイスキー・スピリッツ造りにより、国際的な評価を確立しています。Hemsworthの参画は、Archie Roseがオーストラリア国外へ事業を拡大し、2026年後半に受賞歴のあるウイスキーを米国市場に投入する中、同社にとって重要な新章の幕開けとなります。

長年同ブランドを愛好してきたHemsworthは、オーストラリア産原料の品質、職人技、そして同国のスピリッツ産業の可能性に対するArchie Roseの信念を共有しています。

Archie Rose Co-Owner Chris Hemsworth on Australian beach

「私は長年Archie Roseのファンです」とHemsworthは語ります。 「世界のどこにいても、Archie Roseのウイスキーを味わうと、たちまち故郷に帰ったような気持ちになり、オーストラリアのブッシュで仲間たちと焚き火を囲んでいるあの感覚が蘇ります。シドニーの蒸留所でオーストラリア産モルトだけを使い、風味豊かなウイスキーを造るというArchie Roseの理念は、本当に素晴らしいです。Archie Roseは、オーストラリアの強みを見事に体現しており、それを世界に伝えるのが待ちきれません。」

オーストラリアの自然が形づくるウイスキー

Archie Roseの中核にあるのは、その土地らしさを映し出すスピリッツを造るというこだわりです。同蒸留所は地元の生産者と提携し、ウイスキー用には伝統品種や耐乾燥性のある穀物品種を、ジン用にはオーストラリア固有のボタニカルを、持続可能な方法で調達しています。同社のウイスキーは、Archie Roseのために特別に栽培されたライ麦や大麦を含むオーストラリア産モルトのみを使用して造られており、各銘柄に同国の原料と風土の個性が表れています。

「私たちのアプローチでは、常に地元産原料を重視し、真にオーストラリアらしい味わいのスピリッツを造ってきました」と創業者のWill Edwardsは語ります。「Chrisが共同オーナーとして当社に加わったことで、私たちはその志を世界に届けられるようになりました。私たちは単にスピリッツを造っているのではありません。オーストラリアの原材料と創意工夫を基盤に、世界最高のウイスキー、ジン、その他のスピリッツを造りながら、生産者とその土地の物語を伝えています。」

イノベーション

Archie Roseは原料の産地・来歴を重視するとともに、生産方法にも独自のアプローチを採用しています。同蒸留所では、ウイスキーに使用する各種モルトを個別に製粉、糖化、発酵、蒸留、熟成し、各穀物の個性を引き出してから、それらを組み合わせています。Archie Roseはジンの製造に、ボタニカルの個性を保つよう設計された低温蒸留法を採用しています。

この取り組みにより、Archie Roseは450を超える賞を受賞しており、その中にはWorld's Best Rye Whisky（2回）、Australia's Best Single Malt Whisky（5回）、World's Best Ginなどが含まれます。

また、シドニーの蒸留所は、さまざまな省エネ対策を取り入れて建設されました。地元産原料の調達・栽培に取り組むArchie Roseの姿勢と合わせ、こうした実践が、同社の2026年6月のB Corp認証取得につながりました。これは、Chrisの環境保全および生産における持続可能性への取り組みとも一致しています。

Chris Hemsworthと共同開発した3種類のウイスキーを2026年後半に発売

米国進出に加え、Archie Roseは今年後半、Hemsworthと共同開発した3種類のウイスキーをアジアおよびニュージーランドの各市場で発売し、国際展開をさらに進める予定です。2027年にはEUおよび英国にも展開を広げる予定で、同蒸留所とオーストラリア産ウイスキーの国際展開における重要な新章となります。

詳細情報の確認やメーリングリストへの登録については、archierose.com.auをご覧ください。

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写真提供：Archie Rose

Archie Roseについて

2014年に設立されたArchie Rose Distilling Co.は、オーストラリアを代表する独立系蒸留所であり、同国最大のウイスキー生産者であるとともに、独立系ジン生産者として第1位です。Archie Roseは、シドニーのボタニーで蒸留所を運営し、ローズベリーには一般客向けのバー兼セラードアを構えており、すべての製品を蒸留所内で製造しています。

Will Edwardsとその家族が所有する同蒸留所は、2026年にChris Hemsworthを共同オーナーとして迎えました。Archie Roseは、果てしなく広がる青空の下、赤褐色の大地で育ち、その土地そのものを物語る正真正銘の地元産原料を使い、オーストラリアで世界最高水準のウイスキーとジンを造り続けています。

Archie Roseは創業以来、World's Best Rye Whisky（2回）、Australia's Best Single Malt Whisky（5回）、World's Best Ginなど、世界で450を超える賞を受賞しています。

2026年、Archie RoseはB Corp認証を取得し、社会・環境面でのパフォーマンス、透明性、説明責任に関する高い基準を満たすための同社の取り組みが評価されました。

Archie Roseは、節度と責任を持ち、気の合う仲間とともにお酒を楽しむことを推奨しています。

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Alexandra Bryant

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SOURCE Archie Rose