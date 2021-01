Chris Shaw wird Senior Managing Director und Head of European Investment Banking bei Marathon Capital

CHICAGO, 13. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Marathon Capital, LLC ("Marathon Capital"), eine führende Finanzberatungs- und Investmentbank für den sauberen und nachhaltigen Energiesektor, heute bekannt gegeben, dass Chris Shaw hat die Firma als Senior Managing Director und Leiter der europäischen Investment Banking beigetreten. Herr Shaw wird seinen Sitz in London haben, wo er die Kunden- und Investorenbasis von Marathon Capital in Europas robustes Energieökosystem erweitern wird.

Der Energieraum entwickelt sich rasant weiter, mit sauberen und erneuerbaren Energietechnologien, die die traditionellen fossilen Energietechnologien sowohl auf dem Energie- als auch auf dem Transportmarkt rasch verdrängen. Europa ist in diesen Trends weltweit führend. Marathon Capital betreut seit über zwanzig Jahren globale Kunden in Amerika und freut sich darauf, diese Beziehungen mit einer physischen Präsenz sowohl in Großbritannien als auch in der EU zu stärken", sagte Ted Brandt, CEO. "Chris Shaw ist ein hoch angesehener M & A-Manager, der eine Fülle von Know-how sowohl in der traditionellen Energie und neue Energie, zusammen mit tiefen globalen Kunden-und Investor-Beziehungen bringt, und wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit ihm als Senior Mitglied des Marathon Capital Teams und unserem Lead Banker in der weiteren EMEA-Region."

Nach mehreren erfolgreichen Jahren bei Moelis & Company, wo er für den Aufbau einer führenden globalen Energieberatungspraxis verantwortlich war, kommt Herr Shaw zu Marathon Capital. Er arbeitet seit über 25 Jahren im Energiesektor in London, Hong Kong, Melbourne, New York und Houston, wo er Kunden entlang der Wertschöpfungskette berät. Zuletzt beriet Mr. Shaw ADNOC bei einer Reihe von Infrastrukturtransaktionen, die 25 Mrd. US-Dollar und Saudi Aramco sowohl beim Börsengang als auch bei der International Gas-Strategie einbrachten. Vor Moelis arbeitete Herr Shaw mit den führenden internationalen Energieberatungsteams von Schroders, Citigroup und Barclays zusammen. Er besitzt eine BBA mit Konzentrationen in Finanzen und Buchhaltung von der Emory University.

"In einem weiteren Rekordjahr für Marathon Capital freuen wir uns darauf, Chris mit der vollen Kapazität unseres Unternehmens zu unterstützen, seine Expertise zu nutzen, um unsere Präsenz in Europa auszubauen und die Unterstützung für unsere globale Kunden- und Investorenbasis zu verbessern." hinzugefügt Philippe Lavertu, COO von Marathon Capital.

"Ich freue mich, mit Ted, Philippe und dem talentierten Team von Marathon Capital zusammenzuarbeiten, während wir die Beziehungen des Unternehmens nach und in ganz Europa pflegen", sagte Herr Shaw. "Wir sehen die rasante Beschleunigung der Energiewende hin zu einer nachhaltigeren Zukunft, und ich freue mich auf die Partnerschaft mit den qualifizierten Beratern von Marathon Capital und auf ihre starke Erfolgsbilanz, um Kunden bei der Erreichung ihrer strategischen und finanziellen Ziele zu unterstützen."

Über Marathon Capital:

Marathon Capital ist eine führende Finanzberatungs- und Investmentbank, die sich für eine nachhaltigere Zukunft einsetzt. Die Mission des Unternehmens ist es, die strategischen und finanziellen Ziele seiner Kunden durch inspirierte, wissensbasierte Lösungen zu erreichen. Marathon Capital bietet unabhängige M&A, Kapitalbeschaffung, Projektfinanzierung und Steuerberatung für die weltweit führenden Unternehmen, Investoren und Infrastrukturentwickler, die sich auf saubere Energie, Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung und Ressourceneffizienz konzentrieren. Zuletzt wurde das Unternehmen im Rahmen der Annual Power Finance Deals and Firms Awards von Power Finance & Risk zum "M&A Adviser of the Year" (2019) gekürt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.marathoncapital.com

Andrea Rosko

Für Marketing und Kommunikation:

[email protected]

Diese Pressemitteilung dient nur allgemeinen Informationszwecken und sollte nicht für andere Zwecke verwendet werden.

