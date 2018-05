Christos Tsaravas va diriger l'expansion commerciale de Manulife Asset Management en Suisse

Il sera chargé de diriger le développement commercial sur le marché suisse, y compris l'introduction de la gamme complète de capacités de marchés publics et privés de MAM à une clientèle des secteurs institutionnels et de gros dans ce pays européen clé.

Manulife AM (Switzerland) LLC a obtenu récemment son inscription de titres de FINMA, le régulateur indépendant des marchés financiers de Suisse, ce qui lui permet d'y exercer ses activités en tant que distributeur réglementé de fonds d'investissement collectifs.

M. Tsaravas, dont la nomination prend effet immédiatement, relèvera de Marco Zanuso, directeur de la distribution pour l'EMEA, et occupera le bureau récemment ouvert par la société à Zurich.

« Nous sommes ravis que Christos ait rejoint l'équipe pour l'aider à bâtir l'entreprise et gérer et développer l'équipe locale. Christos a une excellente réputation et des relations sur le marché suisse », a déclaré M. Zanuso. « Son expérience et ses connaissances locales nous aideront à mieux répondre aux exigences de nos clients et à stimuler notre expansion en Europe. »

M. Tsaravas, qui a près de deux décennies d'expérience sur le marché suisse, était précédemment chez Deutsche Asset Management où il a exercé les fonctions de directeur, responsable des clients institutionnels en Suisse. Auparavant, il était directeur général de Man Group plc, responsable des clients institutionnels en Suisse. Il possède une grande expérience en matière de marchés publics, fonds d'investissement spéculatifs et actifs réels.

M. Tsaravas s'attend à ce que les classes d'actifs traditionnels activement gérés de MAM soient attrayantes dans la région.

Il prévoit également une demande croissante pour des alternatives liquides et des capacités de marché privé couvrant l'immobilier, l'infrastructure, le bois et les terres agricoles.

« Manulife Asset Management possède de solides capacités à travers le spectre des investissements et nous constatons d'excellentes opportunités de répondre aux exigences des clients sur le marché suisse », a-t-il ajouté.

À propos de Manulife Asset Management

Manulife Asset Management est le bras de gestion d'actifs mondial de Manulife Financial Corporation (« Manulife »). Nous fournissons des solutions de gestion d'actifs complètes aux investisseurs dans une large gamme de classes d'actifs publics et privés, ainsi que des solutions de répartition des actifs. Nous proposons également une gestion de portefeuille pour les produits de détail affiliés Manulife et John Hancock.

Notre expertise en investissement couvre les participations publiques et privées et le revenu fixe, les titres de participation d'immobilier et d'infrastructure, les terres d'exploitation forestière et les terres agricoles, le pétrole et de gaz et la dette mezzanine. Nous exerçons nos activités aux États-Unis, au Canada, au Brésil, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Japon, à Hong Kong, Singapour, Taiwan, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie, aux Philippines, ainsi que par le biais d'une joint-venture chinoise, Manulife TEDA. Nous servons également des investisseurs sur des marchés sélectionnés d'Europe, du Moyen-Orient, et d'Amérique latine.

Au 31 mars 2018, les actifs gérés de Manulife Asset Management se chiffraient à environ 508 milliards CAD (394 milliards USD, 281 milliards GBP, 320 milliards EUR). Pour plus d'informations, consulter ManulifeAM.com.

À propos de Manulife

Manulife Financial Corporation est un groupe international de services financiers de premier plan qui aide les gens à prendre plus facilement leurs décisions et à améliorer leur vie. Nous exerçons principalement nos activités sous le nom de John Hancock aux États-Unis et de Manulife ailleurs. Nous fournissons des conseils financiers, des assurances, ainsi que des solutions de gestion de patrimoine et d'actifs aux particuliers, aux groupes et aux institutions. Fin 2017, nous avions environ 35 000 salariés, 73 000 agents, et des milliers de partenaires de distribution servant plus de 26 millions de clients. Au 31 mars 2018, nous possédions plus de 1,1 billion CAD (850 milliards USD) d'actifs gérés et sous administration, et, au cours des 12 derniers mois, nous avons payé 26,9 milliards dollars à nos clients. Nos opérations principales sont situées en Asie, au Canada et aux États-Unis où nous servons des clients depuis plus de 100 ans. Depuis notre siège mondial de Toronto, au Canada, nous négocions sous le sigle « MFC » sur les bourses de Toronto, de New York, et des Philippines et « 945 » à Hong Kong.

