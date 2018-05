Christos Tsaravas zal leiding geven aan de bedrijfsuitbreiding van Manulife Asset Management in Zwitserland

Hij zal verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsontwikkeling in de Zwitserse markt, inclusief de introductie van het volledige aanbod van MAM's publieke en particuliere marktcapaciteiten voor klanten in de institutionele en groothandelsectoren in dit belangrijke Europese land.

Manulife AM (Switzerland) LLC heeft onlangs zijn effectenregistratie van de FINMA, de onafhankelijke toezichthouder voor de financiële markten in Zwitserland verkregen, waardoor het bedrijf in staat zal zijn om daar activiteiten uit te voeren als een gereguleerde distributeur van collectieve beleggingsfondsen.

De heer Tsaravas, wiens benoeming met onmiddellijke ingang van kracht is, zal rapporteren aan Marco Zanuso, Head of Distribution, EMEA, en zal gevestigd zijn in het nieuw geopende kantoor in Zürich.

"We zijn blij dat Christos deel gaat uitmaken van het team dat gericht is op het opbouwen van het bedrijf en het beheren en laten groeien van het plaatselijke team. Christos heeft een uitstekende reputatie en relaties in de Zwitserse markt," aldus de heer Zanuso. "Zijn ervaring en plaatselijke kennis zal ons helpen om beter tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van onze klanten en om onze expansie in Europa verder te kunnen ontwikkelen."

De heer Tsaravas, met bijna twintig jaar ervaring in de Zwitserse markt, was eerder werkzaam bij Deutsche Asset Management waar hij diende als Director en Hoofd institutionele klanten voor Zwitserland. Daarvoor was hij werkzaam bij de Man Group plc als Managing Director, Hoofd van institutionele klanten voor Zwitserland. Hij heeft uitgebreide ervaring in openbare markten, hedgefondsen en reële activa.

De heer Tsaravas zei dat hij verwacht dat MAM's actief beheerde traditionele activaklassen aantrekkelijk zullen zijn in de regio.

Hij ziet ook een groeiende vraag naar liquide alternatieven evenals mogelijkheden voor de particuliere markten, waaronder onroerend goed, infrastructuur, hout- en landbouwgrond.

"Manulife Asset Management heeft sterke capaciteiten in het hele investeringsspectrum en we zien enorme kansen om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten op de Zwitserse markt," aldus de heer Tsaravas.

Over Manulife Asset Management

Manulife Asset Management is de wereldwijde arm voor activabeheer van Manulife Financial Corporation ("Manulife"). We bieden uitgebreide oplossingen voor activabeheer voor beleggers in een breed scala van publieke en particuliere activaklassen, evenals oplossingen voor de allocatie van activa. We bieden ook portefeuillebeheer voor het productaanbod van de aangesloten detailhandelsbedrijven Manulife en John Hancock.

Onze beleggingsexpertise omvat publieke en private equity en vast inkomen, onroerend goed en infrastructuurvermogen en -schulden, hout- en landbouwgrond, olie en gas, en mezzanineschuld. Wij opereren in de Verenigde Staten, Canada, Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Australië, Japan, Hongkong, Singapore, Taiwan, Indonesië, Thailand, Vietnam, Maleisië, de Filipijnen, en in China via een joint venture, Manulife TEDA. We bedienen ook beleggers in geselecteerde markten in Europa, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika.

Op 31 maart 2018 bedroeg de activa onder beheer van Manulife Asset Management ongeveer C$ 508 miljard (US$ 394 miljard, £ 281 miljard, € 320 miljard). Nadere informatie is beschikbaar op ManulifeAM.com.

Over Manulife

Manulife Financial Corporation is een toonaangevende internationale groep voor financiële dienstverlening die erop gericht is om mensen te helpen bij het nemen van beslissingen en het verbeteren van hun levens. We zijn voornamelijk actief als John Hancock in de Verenigde Staten en als Manulife elders in de wereld. We bieden financieel advies, verzekeringen, evenals oplossingen voor vermogen- en activabeheer voor individuen, groepen en instellingen. Eind 2017 hadden we ongeveer 35.000 werknemers, 73.000 vertegenwoordigers, en duizenden distributiepartners, om meer dan 26 miljoen klanten te bedienen. Op 31 maart 2018 hadden we meer dan $ 1,1 biljoen (US$ 850 miljard) aan activa in ons beheer en administratie, en in de afgelopen 12 maanden hebben we $ 26,9 miljard in betalingen aan onze klanten uitgevoerd. Onze belangrijkste activiteiten vinden in Azië, Canada en de Verenigde Staten plaats waar we klanten al meer dan 100 jaar lang bedienen. Met ons wereldwijde hoofdkantoor in Toronto, Canada, handelen we als 'MFC' op de beurzen van Toronto, New York, en de Filipijnen en als '945' in Hongkong.

