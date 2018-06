Chubb annonce l'amélioration de ses capacités d'intervention face aux cyberincidents à l'échelle mondiale

Alors que la menace de cyberrisques planant au-dessus des entreprises ne cesse d'augmenter, Chubb a élargi son réseau de sociétés de gestion des interventions face aux incidents afin de proposer ses services dans plus de 50 pays en Europe, Amérique du Nord et du Sud, Asie-Pacifique et Afrique. Grâce à ce réseau d'intervention nouvellement élargi, les responsables sont affectés en fonction du lieu de l'incident, ce qui signifie que les rassurés de Chubb ont accès à une expertise locale partout dans le monde 24h/24.

Ce réseau élargi permet également des temps de réponse plus rapides. Les responsables d'intervention contactent les assurés de Chubb directement après le signalement de l'incident. En disposant d'un responsable d'intervention spécialisé au niveau local, la communication entre la sécurité informatique, la gestion des risques, l'intervention face aux incidents et Chubb est également améliorée.

Pour accéder à cette cybersolution, Chubb a également lancé une application mobile et un site Web spécifique pour aider les assurés à signaler les incidents.

Avec l'application mobile Cyber Alert(SM) de Chubb, les clients disposent d'un moyen simple, efficace et immédiat d'obtenir de l'aide lorsqu'un événement se produit. L'application permet également aux assurés d'accéder en direct à un spécialiste de la cyberintervention.

L'application Cyber Alert(SM) peut être utilisée par une personne ou intégrée dans des plans d'intervention d'urgence d'entreprise à plus grande échelle. Elle s'accompagne d'un nouveau site Web spécifique que les clients peuvent également utiliser pour signaler des incidents.

Le nouveau service est disponible en plusieurs langues, dont les suivantes : anglais, espagnol, français, mandarin, cantonais, italien, allemand, flamand, portugais, polonais, tchèque, turc, coréen et japonais.

Toutes ces améliorations sont prises en charge par le centre d'appels et le partenaire technologique de Chubb : Spill Center, Inc.

Tim Stapleton, directeur des produits de cyberassurance et directeur de l'exploitation pour le secteur technologique chez Chubb Overseas General Insurance, a déclaré :

« Il est essentiel de pouvoir intervenir rapidement en cas de cyberincident afin de minimiser les possibles conséquences sur l'entreprise ayant subi une violation. Les retards peuvent aggraver les dommages et engendrer d'autres problèmes au niveau de la continuité des activités et de la réputation. Avec les nouvelles capacités de signalement d'incident de Chubb et son partenariat avec Spill, nous sommes en mesure de fournir aux clients touchés par une cyberviolation une assistance spécialisée encore plus rapidement, ce qui signifie que nous pouvons aussi traiter les demandes plus rapidement et limiter la survenue de nouveaux problèmes. »

Pour plus d'informations sur l'application Cyber Alert(SM) de Chubb, disponible sur les appareils iOS et Android pour les clients professionnels, consultez : https://www.chubbcyberalert.com/

Les principales caractéristiques de la solution Cyber Alert de Chubb comprennent :

Signalement d'incident 24h/24 et 7j/7 par téléphone, sur le Web ou sur un appareil mobile ;

Possibilité de joindre des photographies en utilisant la caméra du téléphone portable ;

Possibilité de s'inscrire et de se créer un profil d'utilisateur avant la survenue d'un incident pour plus d'efficacité au moment du signalement ;

Accès plus facile aux partenaires de Chubb chargés de la gestion des interventions en cas d'incident afin de mieux gérer les incidents du début à la fin ;

Point d'accès unique pour la gestion des interventions et l'intervention de Chubb dans le cadre de sa cyberassurance.

