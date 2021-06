Chubb lance l'offre mondiale de services connectés et à distance Chubb visiON+

Maintenance et services à distance : assistance immédiate et proactive et dépannage à distance des systèmes d'incendie et de sécurité.

Surveillance d'alarme à distance : les opérateurs du centre de surveillance se connectent à distance aux systèmes de surveillance existants et activent rapidement la procédure d'intervention convenue, le cas échéant.

Solution de sécurité personnelle : une application mobile permettant aux employés de bureau, ainsi qu'aux travailleurs à distance, de partager leur emplacement exact et leur situation directement avec l'équipe d'intervention du centre de surveillance de Chubb pour demander de l'aide.

Portail Chubb : un tableau de bord en ligne et une application mobile permettant aux clients de surveiller et de gérer à distance leurs comptes de sécurité incendie.

Chubb cloud : accès client au cloud de Chubb, réduisant la dépendance vis-à-vis des serveurs sur site, permettant une augmentation de l'échelle des opérations et une réduction des coûts.

En associant la vaste expérience de Chubb en matière d'incendie et de sécurité à ces solutions à distance, les clients pourront profiter d'une connectivité directe, immédiate et facile avec Chubb 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec la vérification des experts de confiance de Chubb pour apporter la réponse adéquate à tout problème auquel ils peuvent faire face sur le lieu de travail. Le service fournit également aux clients des informations précieuses pour mieux adapter les futures approches de sécurité. En connectant leurs systèmes de sécurité physique existants à l'offre à distance de Chubb, les responsables des installations et les chefs d'entreprise seront également en mesure de gérer les défis importants posés par le nouveau modèle de travail hybride.

« Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de notre offre Chubb visiON+, qui s'appuie sur nos nombreuses années d'expérience en tant que fournisseur de services de sécurité et d'incendie de premier plan et reflète notre conviction que les services à distance constituent la protection la plus efficace contre une foule de défis en matière d'incendie et de sécurité aujourd'hui », a déclaré Anthony Brennan, Président de Chubb. « Grâce à la vaste expertise de Chubb, l'amélioration de la connectivité et de la réactivité offerte par cette gamme de services aidera nos clients à améliorer la sécurité de leurs bâtiments et de leurs occupants dans le monde entier. »

Les produits Chubb visiON+ sont offerts aux clients de Chubb au Canada, en Europe et en Asie. Chubb s'engage à élargir la gamme de services de protection à distance qu'elle offre, en intégrant la façon dont ils sont utilisés et en simplifiant encore plus l'expérience des clients. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.chubbfiresecurity.com/fr/worldwide/.

À propos de Chubb

Chubb est l'un des principaux fournisseurs de solutions et de services de sécurité incendie et de sécurité pour des clients du monde entier. Nous protégeons les personnes et les biens depuis plus de 200 ans. Aujourd'hui, nos 14 000 employés répartis dans 250 succursales dans 17 pays travaillent à rendre le monde plus sûr, à protéger les personnes et à assurer une tranquillité d'esprit. Nos services d'incendie, de sécurité et de surveillance couvrent plus de 1,3 million de sites dans le monde. Chubb fait partie de Carrier Global Corporation, le principal fournisseur mondial de solutions de construction et de chaîne du froid saines, sûres et durables. Pour en savoir plus, veuillez consulter chubbfiresecurity.com/en/worldwide.

