CHUCK E. CHEESE ASSINA ACORDO DE DESENVOLVIMENTO PARA ABRIR NOVAS UNIDADES NA REPÚBLICA DOMINICANA

Chuck E. Cheese mantém seu forte ritmo de acordos internacionais e inaugurações de novas unidades nos mercados do Caribe, América Latina, Oriente Médio e Europa

DALLAS, 3 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A marca Chuck E. Cheese está pronta para expandir novamente, aumentando sua presença no Caribe com o anúncio de um novo acordo de desenvolvimento na República Dominicana. A expansão vem após anos de sucesso nos mercados de Honduras e El Salvador pela atual parceira de franquias, a Entretenimiento y Diversiones SA de CV, de propriedade de Leo Castellon.

Leo Castellon, que atualmente opera três unidades em Honduras e uma em El Salvador, inauguradas em 2021, forneceu mais testemunhos de que uma franquia Chuck E. Cheese oferece um modelo de negócios robusto e altamente rentável.

"Os salvadorenhos nos acolheram calorosamente, e estamos confiantes de que veremos a mesma reação por trazer a marca de entretenimento familiar nº 1 do mundo para a República Dominicana", disse Leo Castellon, que é conhecido por suas contribuições para o setor de entretenimento em toda a América Central.

A assinatura do acordo de desenvolvimento na República Dominicana baseia-se na expansão internacional da marca em 2021, que garantiu acordos com novos parceiros de franquia em todo o mundo, incluindo Catar, Romênia, Kuwait, Suriname e Guiana.

Além disso, em 2021, a marca conseguiu expandir sua presença com a abertura de sete novas lojas em mercados como Chile, Peru, Arábia Saudita, El Salvador e Bahrein.

"Ver o crescimento e a demanda pela Chuck E. Cheese mostra a resiliência de nossa marca e reflete o sucesso que conseguimos obter internacionalmente nos últimos anos com nossos atuais parceiros de franquia. Com vários novos parceiros ingressando em nosso sistema de franquias, eles reconheceram as mesmas vantagens no lançamento da marca em cada um de seus países", disse Arun Barnes, diretor de operações e vice-presidente sênior de desenvolvimento internacional da CEC Entertainment.

A Chuck E. Cheese evoluiu com várias plataformas inovadoras como:

Um formato menor com um gasto de capital reduzido para se obter um ROI mais rápido

Um sistema inovador de cartão (Playpass) e pulseira que permite jogar com base em tempo

Um programa anual de experiência de marketing imersivo e entretenimento orientado por conteúdo intitulado "4 Temporadas de Diversão", que ajuda a impulsionar o tráfego para nossos centros de entretenimento familiar o ano todo, gerando, ao mesmo tempo, muito engajamento do consumidor

Com várias outras inovações sendo testadas atualmente, isso manterá a Chuck E. Cheese vários anos à frente de outros conceitos de centro de entretenimento familiar no futuro previsível

Barnes acrescentou: "A Chuck E. Cheese tem tido um crescimento nas unidades internacionais com um CAGR de 16% desde 2018, superando a média do setor de centro de entretenimento familiar. Oferecemos um programa de apoio completo com mais de 40 anos de experiência em gestão a todos nossos parceiros de franquia e temos uma comunidade engajada de franquias, liderada por um Conselho Consultivo Internacional de Franquias altamente comprometido, que mantém todos nós no caminho certo, para que programas de melhoria constante nos ajudem a aumentar o faturamento e melhorar a rentabilidade. Não há uma marca melhor para se interagir do que a Chuck E. Cheese, para impulsionar a incursão de qualquer potencial investidor nesse segmento lucrativo e envolvente de centros de entretenimento familiar."

"É um prazer trabalhar com a equipe internacional da CEC", disse Yanni Jouaneh, parceiro de franquia do Catar, que planeja abrir a primeira unidade no mercado desse país ainda esse ano. Ele acrescentou: "Eles têm ótimos sistemas e processos para apoiar a franquia internacional, e nossa viabilidade comercial da marca apresentou uma oportunidade única de introduzir uma marca de alta rentabilidade no fascinante cenário de mercado do Catar. Não há outra marca que ofereça tamanho mix de games, gastronomia, entretenimento e festas de aniversário", ele concluiu.

A Chuck E. Cheese está buscando ativamente parceiros de franquia de várias unidades em mercados disponíveis na Ásia, Europa, América do Sul e muito mais. Para informações sobre a franquia ou para saber mais sobre como trazer a diversão da Chuck E. Cheese para crianças e famílias em seu mercado, acesse o novo site de franquia internacional (aqui), em que você pode encontrar as notícias mais recentes e interessantes planos de expansão.

Sobre a CEC Entertainment, Inc.

A CEC Entertainment é líder nacionalmente reconhecida em entretenimento familiar e gastronomia por meio das marcas Chuck E. Cheese, Peter Piper Pizza e da rede exclusiva para entrega Pasqually's Pizza & Wings. Como o local onde todos os anos se comemora um milhão de aniversários, o objetivo da Chuck E. Cheese é proporcionar memórias positivas e marcantes para as famílias por meio de entretenimento, gastronomia e diversão. Empenhada em promover um ambiente divertido e seguro, a Chuck E. Cheese ajuda a proteger as famílias por meio de programas líderes do setor, como o Kid Check®. Como sólida defensora das comunidades onde está presente, a Chuck E. Cheese doou mais de 19 milhões de dólares para escolas por meio de seus programas de arrecadação de fundos. A empresa e seus franqueados operam um sistema de cerca de 600 estabelecimentos da Chuck E. Cheese e 120 do Peter Piper Pizza, com unidades em 47 estados e 17 países e territórios no exterior. Para mais informações, acesse nosso site ou conecte-se conosco nas redes sociais.

Para perguntas, entre em contato com:

Alejandra Brady

CEC Entertainment

[email protected]

972-258-5418

FONTE CEC Entertainment, LLC

SOURCE CEC Entertainment, LLC