Chuck E. Cheese assina novos acordos para implementação no Catar, Suriname e Guiana

DALLAS, 7 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Chuck E. Cheese, marca global de entretenimento para a família, continua promovendo sua expansão internacional e assinou com sucesso acordos de desenvolvimento em três novos países na América do Sul e no Oriente Médio. Isso se soma à rápida expansão internacional da marca em andamento já anunciada em novas regiões como Egito, Marrocos, Romênia e Kuwait, e posiciona a Chuck E. Cheese no caminho certo para contar com mais de cem unidades internacionais até 2022.

"Os investidores e empreendedores continuam a reconhecer a Chuck E. Cheese como uma grande oportunidade de ROI (retorno sobre o investimento) em seus mercados locais", disse Arun Barnes, diretor de operações e vice-presidente sênior de desenvolvimento internacional da CEC Entertainment. "Com um modelo de negócios único, que é inigualável no cenário do Family Entertainment Center (FEC), somos a marca que pode exercer um impacto imediato em praticamente todos os países do mundo, ao mesmo tempo em que oferecemos um fluxo de caixa confiável para parceiros franqueados que têm uma paixão pelo entretenimento familiar."

Um dos caminhos mais eficazes de crescimento é por meio de franqueados existentes que têm sucesso em suas próprias regiões, como a parceira de franquia Joanna Rostant, da Yay! Entertainment em Trinidad e Tobago, que assinou contrato para expandir a marca por meio de subfranquias na Guiana e no Suriname. A primeira unidade no Suriname está em construção e sua inauguração está prevista para o primeiro semestre de 2022.

Joanna Rostant afirmou: "Estamos entusiasmados com a parceria por meio de um acordo de subfranquia com Sasja Lie Pauw Sam e sua equipe da Blue Falcon N.V. para levar a diversão da rede Chuck E. Cheese às famílias do Suriname. Observamos com confiança a recente descoberta de volumes substanciais de hidrocarbonetos no Suriname e, de acordo com as previsões recentes do FMI, acreditamos que o Suriname terá um sólido crescimento econômico positivo nos próximos dois anos. Por essas e outras razões socioeconômicas, acreditamos que a marca líder mundial de entretenimento familiar será muito apreciada por crianças e famílias no Suriname.

"Para os mercados do Caribe, isso também faz sentido. Além disso, estamos entusiasmados pelo fato de que o robusto modelo operacional de Joanna tenha posicionado sua empresa tão bem para alcançar e liderar esta incrível expansão. Esperamos seu sucesso no Suriname e, mais tarde, na Guiana", complementou Arun Barnes.

Além do Caribe, a Chuck E. Cheese também fez parceria com novos parceiros franqueados, como a Benchmark Hospitality Services, para expandir novas unidades nos próximos anos no Catar.

"É um grande prazer trabalhar com a equipe da CEC International", disse Yanni Jouaneh, dono da franquia e CEO da Benchmark Hospitality Services. "Eles têm ótimos sistemas e processos para apoiar a franquia internacional, e nossa pesquisa sobre a viabilidade de negócios da marca revelou uma oportunidade única de inserir um modelo de alta rentabilidade para o fascinante cenário de mercado do Catar. Não há outra marca que ofereça tamanho mix de games, gastronomia, entretenimento e festas de aniversário. As famílias catarianas com filhos conhecerão em breve a diversão da Chuck E. Cheese mais perto de suas casas."

Para informações sobre a franquia ou para saber mais sobre como trazer a diversão e os lucros da Chuck E. Cheese para o seu mercado, acesse o novo site de franquia internacional onde você pode encontrar as notícias mais recentes e interessantes planos de expansão.

Sobre a CEC Entertainment, Inc.

A CEC Entertainment é líder nacionalmente reconhecida em entretenimento familiar e gastronomia por meio das marcas Chuck E. Cheese, Peter Piper Pizza e da rede exclusiva para entrega Pasqually's Pizza & Wings. Como o local onde todos os anos se comemora um milhão de aniversários, o objetivo da Chuck E. Cheese é proporcionar memórias positivas e marcantes para as famílias por meio de entretenimento, gastronomia e diversão. Empenhada em promover um ambiente divertido e seguro, a Chuck E. Cheese ajuda a proteger as famílias por meio de programas líderes do setor, como o Kid Check®. Como sólida defensora das comunidades onde está presente, a Chuck E. Cheese doou mais de 19 milhões de dólares para escolas por meio de seus programas de arrecadação de fundos. A empresa e seus franqueados operam um sistema de cerca de 600 estabelecimentos da Chuck E. Cheese e 120 do Peter Piper Pizza, com unidades em 47 estados e 17 países e territórios no exterior. Para mais informações, acesse nosso site ou conecte-se conosco nas redes sociais.

