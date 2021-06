Chuck E. Cheese étend son empreinte mondiale en Europe

L'entreprise conclut son premier accord de développement en Roumanie dans le cadre d'efforts de croissance internationale plus importants

BUCAREST, Roumanie, 11 juin 2021 /PRNewswire/ -- Chuck E. Cheese , le premier lieu de divertissement familial mondial, s'apprête à ouvrir de nouvelles portes dans l'Union européenne.

Il a signé un accord de développement avec EWAS Management Solutions pour ouvrir des franchises Chuck E. Cheese en Roumanie.

Chuck E. Cheese Expands Global Footprint Into Europe

« Chuck E. Cheese a le plaisir de proposer ses jeux et divertissements renommés aux enfants et aux familles de Roumanie. Il s'agit d'un nouveau partenariat important, et nous sommes impatients d'agrandir notre famille de franchises mondiales Chuck E. Cheese, a déclaré Arun Barnes, chef de l'exploitation et premier vice-président à l'international.

Chuck E. Cheese est bien placé pour profiter d'une reprise vigoureuse après la pandémie et le développement international est un pilier essentiel de la croissance à long terme de la société. L'expansion dans l'UE est une étape passionnante pour la marque au slogan 'Where A Kid Can Be A Kid', qui continue à offrir un environnement sûr et amusant aux familles du monde entier », a poursuivi Barnes.

Le groupe EWAS Management Solutions est détenu par Gabriel Teodorescu et son épouse Anda Teodorescu, qui gèrent également Deziclean et sont distributeurs de Gusto. La famille Teodorescu apporte des années d'expérience dans le commerce de détail et sont ravis d'amener tous les éléments passionnants de Chuck E. Cheese en Roumanie.

« J'ai connu la marque Chuck E. Cheese, avec ma famille, lors d'un voyage à l'étranger et j'ai vu cette occasion unique d'introduire cette marque en Roumanie. Lors de notre due diligence de la marque, nous avons été impressionnés par un modèle commercial de franchise robuste, clé en main et très rentable », a déclaré Gabriel Teodorescu.

Chuck E. Cheese exploite près de 100 sites dans le monde dans 17 régions et a récemment ouvert son premier magasin au Salvador, ainsi que son huitième au Pérou. Elle s'apprête également à ouvrir prochainement son premier magasin à Bahreïn.

Si vous êtes intéressé par la franchise ou pour en savoir plus sur la façon d'apporter la joie de Chuck E. Cheese aux enfants et aux familles de votre marché, veuillez consulter ce site web informatif : About Franchising . Ici, vous découvrirez également toutes les dernières nouvelles et les plans d'expansion passionnants.

À propos de CEC Entertainment, Inc. CEC Entertainment est un leader reconnu à l'échelle nationale en matière de divertissement familial et de restauration avec ses marques Chuck E. Cheese, Peter Piper Pizza et, en livraison uniquement, Pasqually's Pizza & Wings. Lieu de célébration de millions d'anniversaires chaque année, Chuck E. Cheese a pour mission de créer des souvenirs positifs et inoubliables pour les familles grâce à des divertissements, de la nourriture et des jeux. Déterminé à offrir un environnement amusant et sûr, Chuck E. Cheese aide à protéger les familles grâce à des programmes de pointe comme Kid Check®. En tant que grand défenseur des collectivités locales, Chuck E. Cheese a fait don de plus de 19 millions de dollars à des écoles par l'entremise de ses programmes de collecte de fonds. La société et ses franchisés gèrent un réseau de 556 établissements Chuck E. Cheese et 114 établissements Peter Piper Pizza, situés dans 47 États et 17 pays et territoires étrangers. Pour en savoir plus, visitez notre site web ou contactez-nous sur les réseaux sociaux.

