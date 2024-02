CHUCK E. CHEESE REGALARÁ 50 MILLONES DE TICKETS ELECTRÓNICOS

Para ganar 50 000 tickets electrónicos, un niño cualquiera tendría que pasarse por Chuck E. Cheese todas las semanas durante dos años, lo que equivale a más de 100 horas de juego. Con 50 000 tickets electrónicos, un niño puede llevarse a casa montones de premios increíbles del icónico muro de premios, como peluches gigantes, juegos de mesa y arcade, playsets, artículos de la marca y mucho más. Desde ahora y hasta el 3 de marzo, las familias pueden participar en el sorteo en chuckecheese.com indicando su tienda local preferida, su dirección de correo electrónico y su número de teléfono, sin necesidad de realizar ninguna compra.

El sorteo de 50 millones de tickets electrónicos de Chuck E. Cheese celebra la transformación más significativa de la marca hasta la fecha, con una inversión de más de 300 millones de dólares para mejorar los centros de diversión Chuck E. Cheese en toda Norteamérica, así como la extensión de la marca fuera de sus restaurantes. Esta nueva era para el entretenimiento familiar favorito de Estados Unidos también estará apoyada con una multimillonaria campaña publicitaria y de anuncios desarrollada para la última generación de familias y niños.

La transformación de la marca no solo moderniza las instalaciones y la estética, sino que también incluye mejoras significativas en la experiencia Chuck E. Cheese, entre ellas:

"Hemos invertido 300 millones de dólares en renovar por completo la experiencia Chuck E. Cheese", señaló el vicepresidente ejecutivo, Mark Kupferman. "Nuestros centros de diversión tienen un aspecto increíble, y los clientes nos dicen que les encantan los nuevos juegos, el nuevo entretenimiento y todas las demás novedades. ¡Es el momento de celebrarlo! El sorteo de 50 millones de tickets electrónicos es solo el principio. Tenemos muchas cosas planeadas para 2024. Este año, todos los niños serán ganadores en Chuck E. Cheese".

Los ganadores recibirán una notificación en marzo y tendrán hasta el 28 de abril de 2024 para canjear sus premios. Aunque solo 1000 niños ganarán el gran premio de 50 000 tickets electrónicos, todas las familias que participen en el sorteo recibirán 1000 tickets electrónicos de bonificación para su próxima visita. Para más información sobre el concurso y sobre Chuck E. Cheese, visite chuckecheese.com.

Acerca de Chuck E. Cheese Chuck E. Cheese es el lugar donde cada año se celebran medio millón de cumpleaños felices, con la misión de crear recuerdos positivos para toda la vida para las familias a través de la diversión, la comida y el juego. Como el lugar Where A Kid Can Be A Kid® (donde un niño puede ser un niño), Chuck E. Cheese sigue estableciendo el estándar para el entretenimiento familiar a través de sus experiencias interactivas, emocionantes juegos de arcade y el querido personaje Chuck E. Cheese. Comprometido a proporcionar un entorno divertido, seguro e integrador, Chuck E. Cheese ayuda a proteger a las familias a través de programas líderes en el sector como Kid Check®. Como firme defensor de sus comunidades locales, Chuck E. Cheese ha donado más de 21 millones de dólares a escuelas y organizaciones sin fines de lucro a través de sus programas de recaudación de fondos. La empresa y sus franquiciados gestionan un sistema de casi 600 centros de diversión Chuck E. Cheese en 47 estados y 16 países y territorios en el extranjero. Para más información, visite chuckecheese.com.

Contacto para la prensa:

Alejandra Brady, CEC Entertainment

[email protected]

945-336-3443

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2343171/CEC_50million_Tickets_LongForm.mp4

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2343172/Stacked_Circle_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2343173/CEC_24_0032_NBN_PR_Image_Collage_NewFun_1280x960.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2343174/CEC_24_0032_NBN_PR_Image_Collage_NewGames_1280x960.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2343175/CEC_24_0032_NBN_PR_Image_50K_E_Tickets_Resized_1200x1200.jpg

FUENTE Chuck E. Cheese

