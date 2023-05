CIAL : EN EUROPE, L'ITALIE EXCELLE DANS LE TRI SÉLECTIF ET LE RECYCLAGE DES EMBALLAGES EN ALUMINIUM

73,6 % du total des emballages en aluminium entrant sur le marché et 91,6 % des canettes en aluminium sont recyclés

MILAN, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Conformément aux principes du nouveau plan d'action pour l'économie circulaire du pacte vert pour l'Europe, le modèle italien de gestion des emballages et des déchets d'emballages en aluminium est un modèle d'excellence au sein de l'Union européenne.

Tels sont les résultats de la réunion annuelle du CIAL (le consortium italien responsable de la collecte et du recyclage des emballages en aluminium) qui s'est tenue le 12 mai à Milan.

Carmine Bruno Rea - President of CIAL

En Italie, en 2022, 73,6 % des emballages en aluminium mis sur le marché ont été recyclés et, avec la valorisation énergétique, le pourcentage total de matériaux valorisés s'élève à 78 %. Le taux de recyclage des emballages en aluminium a donc déjà dépassé les objectifs fixés pour 2025 (50 %) et 2030 (60 %).

La sélection des critères de gestion de la chaîne d'approvisionnement des emballages en aluminium garantit l'un des rapports coût-résultat les plus efficaces d'Europe, créant ainsi un excellent modèle de durabilité sociale, économique et environnementale, obtenu également grâce à l'implication des institutions, des entreprises, des opérateurs, des citoyens et des municipalités.

L'efficacité du système italien de tri sélectif et de recyclage est encore plus évidente si l'on considère le taux de recyclage des canettes en aluminium, qui était de 91,6 % en 2022, ce qui correspond à celui des pays dotés d'un système de consigne et est supérieur au taux de recyclage moyen européen (73 %).

« Pour les emballages en aluminium, le concept de "jetable" est presque dépassé, alors que le concept d'"utilisation et de recyclage" est de plus en plus répandu. Le concept d'"usage unique", généralement associé au secteur de l'emballage, ne convient pas aux emballages en aluminium, un matériau recyclable à l'infini par nature, a déclaré Carmine Bruno Rea, président du CIAL.

L'aluminium est facile à recycler et, en Italie, nous savons le faire. C'est le matériau idéal pour la production d'emballages (canettes, boîtes, aérosols, plateaux, capsules de café, etc.) parce qu'il est léger, malléable, résistant aux chocs et à la corrosion et parce qu'il garantit un effet barrière contre la lumière, l'air, l'humidité et les bactéries, conformément aux normes requises dans les secteurs de l'alimentation pour la conservation des aliments à long terme et sans danger. Les emballages en aluminium sont de plus en plus conformes aux principes de prévention et aux modèles de développement socio-économique de l'économie verte. »

Pour en savoir plus : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2076184/President_of_CIAL.jpg

SOURCE CIAL - (the Italian consortium responsible for the recovery and recycling of aluminium packaging)