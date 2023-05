CIAL: Italia destaca en Europa en la recogida independiente y reciclaje de envases de aluminio

Se recicla el 73,6 % del total de envases de aluminio que entran al mercado y el 91,6% de las latas de aluminio para bebidas

MILÁN, 16 de mayo de 2023 /PRNewswire/ -- En línea con los principios del nuevo Plan de Acción de Economía Circular del Pacto Verde Europeo, el modelo italiano para la gestión de residuos de envases y envases de aluminio representa la excelencia en el panorama de la UE.

Estos son los resultados de la reunión anual de CIAL (el consorcio italiano responsable de la recuperación y el reciclaje de envases de aluminio) celebrada el 12 de mayo en Milán.

En Italia, en 2022, se recicló el 73,6 % de los envases de aluminio puestos en el mercado y, con la valorización energética, el porcentaje total de material recuperado asciende al 78 %. Por lo tanto, la tasa de reciclaje de envases de aluminio ya ha superado los objetivos para 2025 (50 %) y 2030 (60 %).

La selección de criterios para la gestión de la cadena de suministro de envases de aluminio asegura una de las relaciones costo-resultado más eficientes de Europa, creando un excelente modelo de sostenibilidad social, económica y ambiental, logrado también involucrando instituciones, empresas, operadores, ciudadanos y municipios.

La eficiencia del sistema italiano de recogida selectiva y reciclaje es aún más evidente si se considera el corte transversal de la tasa de reciclaje de latas de aluminio para bebidas, que para 2022 fue del 91,6 %, en línea con la de países con sistemas de depósito-reembolso y superior a la tasa de reciclaje media europea (73 %).

"Para los envases de aluminio, 'desechable' es un concepto casi obsoleto, mientras que 'usar y reciclar' está cada vez más extendido. El concepto de 'un solo uso', asociado genéricamente al sector del embalaje, no se adapta a los envases fabricados con aluminio, un material que es infinitamente reciclable por naturaleza", dijo Carmine Bruno Rea, directora general de CIAL.

"El aluminio es fácil de reciclar y en Italia lo hacemos bien", continuó Rea. "Es el material ideal para la producción de envases (latas de bebidas, latas, aerosoles, bandejas, cápsulas de café, etc.) porque es ligero, maleable, resistente al impacto y a la corrosión y porque garantiza un efecto barrera contra la luz, el aire, humedad y bacterias, en línea con los estándares exigidos en los sectores de alimentación y bebidas para una conservación segura y duradera de los alimentos", concluyó Rea. "Los envases de aluminio son cada vez más acordes con los principios de Prevención y los modelos de desarrollo socioeconómico de la Economía Verde.

