CIBC, Itaú, NAB e Grupo NatWest lançam plataforma de compensação de carbono para alavancar a transparência no Mercado de Carbono Voluntário

Empresas de todo o mundo têm usado a compensação de carbono para colocar em prática suas estratégias de ação climática. O Projeto Carbono tem por objetivo apoiar um mercado global crescente de compensações de carbono de alta qualidade, com precificação e padrões claros e consistentes e irá proporcionar um caminho valioso em seus esforços para atingir o objetivo de Net Zero.

Nosso projeto irá facilitar:

Maior entrega de projetos de compensação de carbono de alta qualidade

Um marketplace líquido para créditos de carbono, com certeza e transparência quanto aos preços

líquido para créditos de carbono, com certeza e transparência quanto aos preços A criação de um forte ecossistema em respaldo ao mercado de compensações

O desenvolvimento de ferramentas para ajudar os clientes a gerenciar o risco climático

Alinhado com a Força Tarefa para Escalagem dos Mercados de Carbono Voluntários ("Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets" – TSVCM), estabelecida por Mark Carney, enviado especial da ONU para Ação e Finanças Climáticas, o projeto ajuda a remover algumas das barreiras existentes à compra de compensação voluntária de carbono.

O Projeto Carbono será inicialmente lançado como um piloto em agosto para demonstrar a capacidade operacional, jurídica e técnica da plataforma.

A equipe anseia por convidar instituições de mentalidade assemelhada para que se unam ao grupo e ajudem a fornecer uma plataforma de serviço compartilhada que o grupo acredita que será fundamental para escalar o Mercado de Carbono Voluntário.

Principais Características

Representa o livro de registro de propriedade de Créditos de Carbono

Permite que os proprietários de créditos demonstrem com clareza suas posses ao mercado, reduzindo, assim, o risco de dupla contagem e simplificando os relatórios

Respalda a descoberta de preços por meio da divulgação ao mercado dos portes e preços das transações realizadas

Promove o investimento em projetos por meio da demonstração transparente da demanda de mercado

Proporciona rastreabilidade total e ligação com a fonte do crédito

Apoia os Registros ao facilitar a escalagem rápida da base de clientes

Trata da liquidação pós-trade, permitindo que todos os participantes do mercado, inclusive bolsas e marketplaces , ofereçam valor de serviços adicionais.

, ofereçam valor de serviços adicionais. Alinhada com os objetivos da TSVCM

Piloto construído sobre uma plataforma Ethereum privativa desenvolvida com a ConsenSys

"Na qualidade de instituição financeira, trabalhamos com todos os setores da economia e, assim, somos protagonistas do combate à mudança climática. Estamos comprometidos com o desenvolvimento de produtos e serviços alinhados com as necessidades do mercado e da sociedade, somos movidos pela confiança e pela transparência, e focamos a sustentabilidade do nosso negócio. Os mercados voluntários de carbono complementam os esforços de redução de emissões de carbono em nível global, para alimentar uma economia de baixo carbono", comenta Milton Maluhy Filho, presidente do Itaú Unibanco.

Para mais informações sobre o Projeto Carbono, entre em contato com:

Canadá: [email protected]

Brasil: [email protected]

Austrália: [email protected]

Reino Unido: [email protected]

Sobre o CIBC

O CIBC é uma instituição financeira líder da América do Norte, com mais de 10 milhões de clientes pessoa física, pessoa jurídica, do setor público e institucionais. Abrangendo os segmentos Pessoa Física e Pessoa Jurídica, Banco Comercial e Wealth Management e Mercados de Capitais, o CIBC oferece uma gama completa de assessoria, soluções e serviços por meio de sua rede líder em digital banking, com agências por todo o Canadá e escritórios nos Estados Unidos e em todo o mundo. Releases atualizados e mais informações sobre o CIBC estão disponíveis no endereço www.cibc.com/en/about-cibc/media-centre.html.

Sobre o Itaú:

O propósito do Itaú Unibanco é promover o poder transformador das pessoas por meio de uma agenda estratégica voltada para o cliente e para a transformação digital, com base, também, na diversidade de nossas pessoas. O Itaú-Unibanco é o maior banco da América Latina, com presença em 18 países e mais de 56 milhões de clientes pessoa física e jurídica de todos os segmentos, aos quais oferecemos a melhor experiência em produtos e serviços financeiros. O Itaú Unibanco foi escolhido pela 21ª vez consecutiva para compor o Índice Mundial de Sustentabilidade da Dow Jones (DJSI World), sendo a única instituição financeira latino-americana a compor o índice desde sua criação, em 1999.

Sobre o National Australia Bank:

O National Australia Bank (NAB) é uma organização prestadora de serviços financeiros. Há 160 anos ajudamos nossos clientes a lidar com seu dinheiro. Hoje, temos mais de 31.000 colaboradores que atendem oito milhões de clientes em mais de 900 pontos na Austrália, na Nova Zelândia e pelo mundo. Na qualidade de maior banco comercial da Austrália, trabalhamos com empresas de pequeno, médio e grande portes para ajudá-las a iniciar suas operações, trabalhar e crescer. Financiamos alguns dos mais importantes projetos de infraestrutura de nossas comunidades – inclusive escolas, hospitais e rodovias. E tudo isso de uma maneira responsável, inclusiva e inovadora. O NAB existe para atender bem seus clientes e ajudar nossas comunidades a prosperar.

Sobre o Grupo NatWest:

O Grupo NatWest é um grupo líder em serviços bancários e financeiros no Reino Unido e na Irlanda. Operamos por meio de diversas marcas bem disseminadas. Estamos presentes no varejo através de nossas marcas voltadas para pessoas físicas – NatWest, Royal Bank of Scotland e Ulster Bank. Somos os maiores apoiadores das empresas do Reino Unido, atendendo 1 a cada 4 empresas dos países pertencentes a ele. Nossos clientes de private banking nos conhecem através de seus relacionamentos com o Coutts, Adam & Company, o Child & Co e o Drummonds. E o NatWest Markets ajuda nossos clientes corporativos e institucionais a gerenciar seus riscos financeiros e atingir seus objetivos financeiros de curto e longo prazos.

Comunicação Corporativa – Itaú Unibanco

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1558185/CIBC.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1558186/Itau.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1558187/NAB.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1558188/NatWest.jpg

FONTE CIBC

Related Links

http://www.cibc.com



SOURCE CIBC