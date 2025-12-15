La Banque CIBC lance un appel de candidatures pour la quatrième édition annuelle du programme d'art C²

TORONTO, le 15 déc. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC est heureuse d'annoncer qu'elle accepte maintenant les candidatures pour l'édition 2026 de son programme d'art C², une initiative visant à valoriser des artistes canadiens émergents. Le programme d'art C² offre aux artistes une occasion unique de créer, d'organiser et d'exposer une collection d'œuvres à la Place de la Banque CIBC, siège social mondial de la Banque CIBC, en pls de recevoir un soutien financier et professionnel.

Points saillants du programme

Les artistes canadiens ayant de deux à dix ans d'expérience peuvent présenter une candidature.

Deux artistes recevront chacun 25 000 $ plus 5 000 $ pour du matériel sur une période de six mois.

Les artistes créeront une collection pour une exposition solo de quatre mois à la Place de la Banque CIBC.

Tous les artistes sélectionnés seront invités à Toronto pour un voyage payé afin de participer à la cérémonie d'ouverture.

La Banque CIBC financera tous les matériaux d'exposition, y compris l'encadrement, l'expédition et l'installation; toutes les œuvres seront retournées aux artistes après l'exposition.

Date limite pour soumettre une candidature : 18 janvier 2026, à 23 h 59 (HNE)

« Nous sommes fiers d'annoncer l'édition 2026 du programme d'art C², qui poursuit notre engagement à soutenir les talents créatifs et à enrichir les collectivités par l'art, a déclaré Andrew Greenlaw, premier vice-président, Marque, Investissement communautaire et Activités d'entreprise, CIBC. En appuyant les artistes émergents, nous contribuons à favoriser l'innovation et la diversité au sein du paysage artistique dynamique du Canada. »

Les lauréats de l'an dernier, Delali Cofie et Natia Lemay, ont lancé leurs expositions solos …The Candle Whispered Them Here et What the Edge Knows, qui demeureront à la Place de la Banque CIBC jusqu'en janvier 2026.

Les artistes qui souhaitent en savoir plus ou soumettre une candidature sont invités à visiter le site Web du programme d'art C² de CIBC.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 15 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/ .

SOURCE CIBC