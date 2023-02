-CIBF2023 International Conference on the Frontier Technology of Advanced Batteries (15-17 de mayo de 2023) – Convocatoria de ponencias

La "fuerza motriz y el almacenamiento de energía" aportan un nuevo y enorme mercado e impulsan innovaciones tecnológicas sostenibles para las fuentes de energía electroquímicas

Prefacio

China International Battery Fair (CIBF) es un evento internacional de la industria de las baterías patrocinado por la Asociación Industrial China de Fuentes de Energía (CIAPS), que se celebra cada dos años en China. CIAPS tiene previsto celebrar CIBF2023 del 16 al 18 de mayo de 2023. La "Conferencia Internacional sobre la Tecnología Fronteriza de Baterías Avanzadas", se celebrará del 15 al 17 de mayo de 2023, en el mismo lugar un día antes.

CIBF2023 International Conference on the Frontier Technology of Advanced Batteries

La Conferencia constará de 8 sesiones:

Sesión 1: Sesión exhaustiva: mercado/aplicación e incentivos gubernamentales;

Sesión 2: Sesión sobre baterías para vehículos de nueva energía: tecnología de baterías y pilas de combustible aplicada a vehículos PHEV y EV, HEV, FCV, vehículos de bajo voltaje 12-48V start-stop y microhíbridos.;

Sesión 3: Sesión sobre baterías de almacenamiento de energía: tecnología de baterías aplicada al almacenamiento de energía a escala de microrredes y sistemas eléctricos;

Sesión 4: Sesión sobre materiales para baterías de nueva generación: materiales para electrodos positivos y negativos, materiales para electrolitos y separadores y otras tecnologías;

Sesión 5: Sesión sobre hidrógeno y pilas de combustible: producción de hidrógeno, almacenamiento de hidrógeno, pilas de combustible y aplicación de sistemas;

Sesión 6: Sesión sobre nuevos sistemas de baterías: sistema de baterías de iones de litio de nueva generación, sistema de baterías de iones de sodio y más allá del sistema de baterías de iones de litio;

Sesión 7: Sesión sobre integración de sistemas de baterías y evaluación de la fiabilidad y seguridad de la vida útil de los sistemas: evaluación de la seguridad y vida útil de las baterías de iones de litio, diseño y evaluación de la simulación de sistemas de baterías de iones de litio y nuevas normas para la evaluación de baterías, módulos y sistemas, etc.;

Sesión 8: Sesión sobre tecnología de reciclaje de materiales de baterías de iones de litio: minería y extracción de materiales de baterías de litio, recuperación de baterías, utilización en cascada y tecnología de reciclaje.

Damos una calurosa bienvenida y animamos a los expertos, académicos, investigadores activos, así como a los estudiantes de postgrado en este campo nacionales y extranjeros a preparar los resúmenes de los trabajos basados en sus últimos logros de investigación y presentarlos para la preselección y categorización.

Requisitos para la preselección: tema y resumen de una página;

Idioma oficial de la ponencia: Inglés

Fecha límite para la presentación del título y el resumen: No más tarde del 15 de marzo de 2023.

Para conocer los detalles de presentación y participación, visite el sitio web de la conferencia: www.cibf.org.cn, y contacte:

Oficina CIBF2023:

Cheng Liwen

E-mail: [email protected]

