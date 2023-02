Conférence internationale CIBF2023 sur la technologie de pointe des batteries avancées (15-17 mai 2023) - Appel à candidatures

« L'énergie motrice et le stockage de l'énergie » représentent un nouveau marché considérable et favorisent les innovations technologiques durables pour les sources d'énergie électrochimiques

Préface

CIBF2021 of Technic Conference

La China International Battery Fair (CIBF) est un événement international de l'industrie des batteries parrainé par la China Industrial Association of Power Sources (CIAPS), qui se tient tous les deux ans en Chine. La CIAPS organisera la CIBF2023 du 16 au 18 mai 2023. La « Conférence internationale sur la technologie de pointe des batteries avancées », se tiendra du 15 au 17 mai 2023, sur le même site, un jour avant.

Conférence internationale CIBF2023 sur la technologie de pointe des batteries avancées

La conférence comprendra huit séances :

Séance 1 : Séance globale : marché/application et mesures incitatives gouvernementales ;

Séance 2 : Séance sur les batteries pour véhicules à énergie nouvelle : technologie des batteries et technologie des piles à combustible appliquées aux véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et aux véhicules électriques (VE), aux véhicules électriques hybrides (VEH), aux véhicules à pile à combustible (FCV), aux véhicules basse tension 12-48 V avec système start-and-stop et aux véhicules microhybrides ;

Séance 3 : Séance sur les batteries de stockage d'énergie : technologie des batteries appliquée au stockage d'énergie à l'échelle des microréseaux et des systèmes électriques ;

Séance 4 : Séance sur les matériaux de batterie de nouvelle génération : matériaux d'électrode positive et négative, matériaux d'électrolyte et de séparateur et autres technologies ;

Séance 5 : Séance sur l'hydrogène et les piles à combustible : production d'hydrogène, stockage d'hydrogène, piles à combustible et application système ;

Séance 6 : Séance sur les nouveaux systèmes de batterie : système de batterie lithium-ion de nouvelle génération, système de batterie sodium-ion, et au-delà du système de batterie lithium-ion ;

Séance 7 : Intégration des systèmes de batteries et évaluation de la fiabilité et de la sécurité de la durée de vie des systèmes : évaluation de la sécurité et de la durée de vie des batteries au lithium-ion, conception et évaluation de la simulation des systèmes de batteries au lithium-ion, et nouvelles normes pour l'évaluation des batteries, des modules et des systèmes, etc. ;

Séance 8 : Séance sur la technologie de recyclage des matériaux des batteries au lithium-ion : exploitation minière et extraction des matériaux des batteries au lithium, récupération des batteries, utilisation en cascade et technologie de recyclage.

Nous invitons et encourageons chaleureusement les experts, les universitaires, les chercheurs actifs ainsi que les étudiants diplômés dans ce domaine, dans le pays et à l'étranger, à préparer des résumés d'articles basés sur leurs derniers résultats de recherche et à les envoyer pour une présélection et une catégorisation.

Conditions requises pour la présélection des articles : sujet et résumé d'une page

Langue officielle de l'article : anglais

date limite d'envoi du titre et du résumé de l'article : au plus tard le 15 mars 2023

Pour connaître les conditions d'envoi et de participation, rendez-vous sur le site Web de la conférence : www.cibf.org.cn , et contactez :

Bureau de la conférence CIBF2023 :

Cheng Liwen

E-mail : [email protected]

