CICPE - a maior exposição de produtos de consumo da Ásia-Pacífico - tem início no Porto de Livre Comércio de Hainan, na China

HAIKOU, China, 28 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Segunda Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China (Hainan Expo) abriu suas portas em 26 de julho na cidade de Haikou, a capital da província de Hainan, no sul da China. Com mais de 2.800 marcas representando mais de 60 países, a Hainan Expo deste ano pretende ser uma exposição de pioneirismo, uma vez que muitos expositores estão expondo pela primeira vez e vários produtos estão estreando nos próximos dias. Mais de 100 mil visitantes participaram da exposição nos últimos dois dias.

Participantes entram na Segunda Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China, que foi aberta oficialmente em Haikou, a capital da província de Hainan, no sul da China, em 26 de julho. (Foto/Liu Yang) (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC)) O pavilhão francês na Segunda CICPE. (Foto/Li Hao) (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC)) Explore o pavilhão francês na Segunda CICPE com Lara no vídeo Um expositor francês mostra o pavilhão francês aos visitantes. (Foto/Wang Kai) (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC)) A Segunda Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China está sendo realizada no Hainan International Convention and Exhibition Center de 26 a 30 de julho. (Foto/Chen Yuancai) (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

Uma vez abertas as portas, os visitantes se acotovelavam para ver os produtos de consumo de ponta e designs únicos expostos por empresas nacionais chinesas e internacionais. A Dell lançou novas ofertas para cada uma de suas linhas de laptops. A joalheria chinesa ecologicamente consciente GAONAS apresentou uma peça única, "The Miner's Tear", que reflete os temas da exposição de proteção ambiental e desenvolvimento sustentável.

A França, convidada de honra deste ano, trouxe para a exposição cerca de 50 empresas e 250 marcas, que vão de produtos de cuidados com a pele, beleza e moda até vinhos finos franceses e ofertas gourmet, tornando-se o país com o maior número de expositores depois da China.

No dia da abertura, a L'Oreal lançou as operações de varejo turístico de Hainan, com duas de suas principais marcas, a Prada Fragrance e a Takami. Juntamente com seus parceiros, também publicou o "Guia de Ação para o Setor de Produtos Químicos Domésticos para Promover o Consumo Sustentável", o primeiro guia desse tipo na China. A Cidade Boutique Global Livre de Impostos de Haikou e a marca de moda Karl Lagerfeld assinaram um acordo de cooperação estratégica.

Um total de 74 eventos foram realizados no dia da abertura, com destaque para a Segunda Conferência Global de Inovação de Consumo e Varejo Livre de Impostos e Turístico e 25 eventos separados do Fórum Global do Consumidor. Foram divulgados mais de 20 relatórios de consumo de várias empresas profissionais de pesquisa e consultoria sobre vários setores. Além disso, foi aberta a Segunda Hainan Expo Fashion Week, com o lançamento de 48 produtos.

A Exposição Internacional de Produtos de Consumo da China é a única exposição da China desse tipo e também a maior da região da Ásia-Pacífico. Desde a primeira exposição, realizada há mais de um ano, Hainan acelerou o ritmo da sincronização de seu mercado livre de impostos com padrões internacionais em termos de variedade de produtos, marcas e preço. O mercado offshore livre de impostos de Hainan teve um rápido crescimento em 2021, com vendas superiores a RMB 60 bilhões (USD 8,9 bilhões).

A Hainan Expo tornou-se uma vitrine importante para empresas de fora da China aprenderem mais sobre o Porto de Livre Comércio de Hainan, o maior porto de livre comércio do mundo, que atraiu um número crescente de empresas internacionais para estabelecer operações dentro de suas fronteiras. Na última exposição, a Richemont, Taikoo e Pernod Ricard anunciaram seus planos de se estabelecerem em Hainan. Este ano, a LVMH da França e a peso pesado norte-americana em análises comerciais Dun & Bradstreet declararam suas intenções de seguir o exemplo. A LVMH deve abrir um centro de fornecimento de varejo de turismo regional.

FONTE Hainan International Media Center (HIMC)

