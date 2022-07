CICPE - La plus grande exposition de produits de consommation d'Asie-Pacifique ouvre ses portes dans le port de libre-échange du Hainan, en Chine

HAIKOU, Chine, le 29 juillet 2022 /PRNewswire/ -- La 2e Exposition internationale des produits de consommation de Chine (« Hainan Expo ») a ouvert ses portes le 26 juillet à Haikou, la capitale de la province de Hainan, dans le sud de la Chine. Rassemblant plus de 2 800 marques de plus de 60 pays, la Hainan Expo de cette année se veut être une exposition de nouveautés. De nombreux exposants se présentent pour la première fois et certains produits seront lancés dans les prochains jours. Plus de 100 000 visiteurs ont assisté à l'exposition au cours des deux derniers jours.

Attendees enter the 2nd China International Consumer Products Expo, which officially opened in Haikou, the capital of southern China’s Hainan Province, on July 26. The French pavilion at the 2nd CICPE A French exhibitor shows guests around the French pavilion. The 2nd China International Consumer Products Expo is being held at Hainan International Convention and Exhibition Center from July 26 to July 30.

Depuis l'ouverture, les visiteurs ont afflué pour découvrir les biens de consommation haut de gamme et les modèles uniques exposés par les entreprises chinoises et internationales. Dell a lancé de nouvelles offres pour chacune de ses gammes d'ordinateurs portables. Le bijoutier chinois GAONAS, soucieux de l'environnement, a présenté une pièce unique intitulée « The Miner's Tear » (la larme du mineur), qui reflète les thèmes de la protection de l'environnement et du développement durable évoqués lors de l'exposition.

La France, pays invité d'honneur cette année, a présenté près de cinquante entreprises et 250 marques, allant des soins de la peau, des produits de beauté et de la mode aux vins et produits gastronomiques français, ce qui en fait le pays comptant le plus grand nombre d'exposants après la Chine.

Le jour de l'ouverture, L'Oréal a lancé ses activités de vente au détail pour les touristes de Hainan avec deux de ses principales marques, Prada Fragrance et Takami. Avec ses partenaires, elle a également publié le « Action Guide for Household Chemicals Industry to Promote Sustainable Consumption » (Guide d'action pour l'industrie des produits chimiques ménagers visant à promouvoir la consommation durable), le premier guide de ce type en Chine. Haikou Global Boutique Duty-Free City et le label de mode Karl Lagerfeld ont signé un accord de coopération stratégique.

Au total, 74 événements ont été organisés le jour de l'ouverture, notamment la 2e conférence mondiale sur l'innovation pour les consommateurs et la vente au détail dans le secteur du tourisme et de la vente hors taxes, ainsi que 25 événements distincts organisés par le Forum mondial des consommateurs. Plus de 20 rapports sur la consommation provenant de diverses sociétés professionnelles de recherche et de conseil sur différents secteurs ont été publiés. Dans le même temps, la 2e semaine de la mode de la Hainan Expo s'est ouverte et 48 lancements de produits ont eu lieu.

L'Exposition internationale des produits de consommation de Chine est la seule exposition de ce type en Chine et la plus importante de la région Asie-Pacifique. Depuis la première exposition qui s'est tenue il y a plus d'un an, Hainan a accéléré le rythme pour synchroniser son marché hors taxes avec les normes internationales en termes de variété de produits, de marques et de prix. Le marché hors taxes offshore de Hainan a connu une croissance rapide au cours de l'année 2021, avec des ventes dépassant les 60 milliards de RMB (8,9 milliards de dollars US).

La Hainan Expo est devenue une vitrine importante pour les entreprises hors de Chine. Elle permet de découvrir le port de libre-échange de Hainan, le plus grand port de libre-échange du monde, qui a attiré un nombre croissant d'entreprises internationales souhaitant s'installer sur son territoire. Lors de la dernière exposition, Richemont, Taikoo et Pernod Ricard ont annoncé leur intention d'installer des bureaux à Hainan. Cette année, le français LVMH et le géant américain de l'analyse commerciale Dun & Bradstreet ont exprimé leur intention de suivre le mouvement. LVMH devrait mettre en place un centre régional d'approvisionnement en produits de tourisme.

