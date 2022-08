Cielo continua expansão global e abre novo escritório na Índia

GURUGRAM, Índia, 4 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Cielo, principal parceira de aquisição de talentos do mundo, abriu seu primeiro escritório na Índia. O novo espaço de trabalho em Gurugram, a sudoeste de Nova Délhi, representa uma etapa crucial na expansão da Cielo em toda a região da Ásia-Pacífico.

A equipe da Cielo da Índia oferece soluções de aquisição de talentos novas e comprovadas para diversas empresas nos setores de TI, engenharia, ciências da vida, automotivo e consultoria. Além de terceirização do processo de recrutamento (TPR), a Cielo oferece ao mercado da Índia serviços de consultoria de primeira linha, incluindo marca de empregador, com o respaldo de sua exclusiva plataforma de tecnologia, a Cielo TalentCloud.

"Estabelecer uma presença sólida na Índia é vital para a visão da Cielo de ser líder de mercado com melhores experiências de talentos para todos", disse Shailesh Singh, diretor da Cielo na Índia. "Estamos entusiasmados em iniciar esse novo capítulo de operações na Índia, à medida que a Cielo se fortalece como líder na aquisição global de talentos."

A Cielo está empenhada em emparelhar soluções líderes de mercado em aquisição de talentos com experiência em vários setores, como tecnologia e ciências da vida, ambos setores muito importantes na Índia. O setor de tecnologia do país teve um crescimento recorde em 2022, e seu setor farmacêutico é o terceiro maior do mundo. Com experiência e conhecimento incomparáveis nessas áreas, a Cielo está bem posicionada para oferecer soluções de impacto em recrutamento e talentos para o mercado da Índia.

"A expansão da Cielo para a Índia é sustentada por nosso compromisso de fortalecer a presença da Cielo em regiões-chave, estabelecer vínculos mais estreitos e parcerias duradouras com cada cliente, a fim de melhor satisfazer suas necessidades de aquisição de talentos e metas comerciais em geral", disse Marissa Geist, CEO da Cielo.

Fundada em 2005, os quatro mil funcionários da Cielo atendem atualmente a 215 clientes em 113 países, em 39 idiomas. O alcance global e o foco local da Cielo, combinados com sua experiência, permitem que as empresas avancem na corrida por talentos.

Sobre a Cielo

A Cielo é a principal parceira de aquisição de talentos do mundo. Oferecemos a todos uma melhor experiência de talentos por meio de terceirização de processos de recrutamento, busca de executivos, soluções de força de trabalho contingente e serviços de consultoria. Com nossa nova abordagem, projetamos e desenvolvemos soluções abrangentes e comprovadas inspiradas na tecnologia para encontrar e manter os talentos diferenciados que colocam nossos clientes acima da concorrência. Saiba mais em cielotalent.com.

