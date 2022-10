Ciência, pesquisa e tecnologia: de olho no crescimento do mercado brasileiro, Galderma lança o e-commerce My Galderma Store

A unidade de estética da Galderma facilita a jornada de compra de profissionais de saúde por meio do novo e-commerce e oferece a esses profissionais capacitação não só científica, como também sobre experiência do paciente

De acordo com a pesquisa global da ISAPS, International Society of Aesthetic Plastic Surgery, realizada em 2020, os procedimentos estéticos não cirúrgicos continuaram a aumentar¹. O Brasil é o segundo país que mais realiza procedimentos estéticos, com destaque para as aplicações de ácido hialurônico, redução de gordura, fotorejuvenescimento e bioestímulo de colágeno¹. Os novos hábitos decorrentes da pandemia de COVID-19 têm influência direta nesses resultados, uma vez que o autocuidado passou a ficar em primeiro plano no estilo de vida dos consumidores². Segundo uma pesquisa realizada pela Euromonitor em 2021, os consumidores estão mais propensos a adquirir bens e serviços que elevam o bem-estar e o sentir-se bem em sua própria pele².

Acompanhando essa tendência e o crescimento dos e-commerces, que somados a sites e aplicativos, tiveram 24,3 bilhões de acessos nos últimos 12 meses no Brasil, de acordo com o Relatório Setores do E-commerce no Brasil*³, a Galderma, empresa especialista em soluções e tratamentos dermatológicos, lança o seu primeiro e-commerce B2B (exclusivo para profissionais de saúde injetores) para venda de produtos que são utilizados em procedimentos estéticos pouco invasivos.

O My Galderma Store chega como uma nova opção de canal – com rapidez, praticidade e segurança - para beneficiar profissionais de saúde que estão em locais ainda não atendidos pelos representantes da Galderma e para facilitar a jornada de compra. Os profissionais de saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis poderão fazer seus pedidos de forma mais simples e rápida, além de manter um relacionamento constante com a empresa.

"A Galderma já é reconhecida pela excelência no relacionamento com seus parceiros. O My Galderma Store vem complementar a estratégia de expansão no mercado brasileiro de estética, que envolve crescer o aperfeiçoamento técnico científico dos profissionais de saúde injetores ao mesmo tempo em que oferece canais de compra diversos para suprir a demanda deste crescimento. O e-commerce traz uma nova experiência para esses profissionais, proporcionando agilidade, maior alcance e reforçando nosso compromisso com a expansão do mercado", explica Lígia Santos, Head da unidade de negócios de estética da Galderma para Brasil e América Latina.

Galderma: Líder do mercado de estética e Top of Mind do consumidor

O mercado de estética injetável do Brasil cresce 46,5% ao ano e, segundo o Painel de Harmonização facial da IQVIA4, a Galderma é líder de mercado de acordo com dados registrados de janeiro até de julho de 2022. A empresa também se destaca como a preferida pelos profissionais de saúde nas categorias de produtos de estética que comercializa: Sculptra® e Restylane® são respectivamente, Top of Mind dos profissionais de saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis** – ou seja, as primeiras marcas que são lembradas por esses profissionais – em bioestimuladores de colágeno e ácido hialurônico injetável.

Com o compromisso de fomentar a evolução do mercado com ética e responsabilidade, a Galderma é detentora da principal plataforma de educação e treinamento para profissionais da saúde injetores, GAIN (Galderma Aesthetics Injector Network), também reconhecida como Top of Mind pelo segundo ano consecutivo por profissionais da saúde injetores entrevistados**. Os investimentos envolvem programas de treinamento virtuais e presenciais, com conteúdos teóricos e práticos, para ampliar o conhecimento técnico do profissional de saúde habilitado à prática de procedimentos estéticos injetáveis ao mesmo tempo em que o capacita para a prática de procedimentos com maior segurança e qualidade. Neste ano, também foi inaugurada a Galderma Academy, primeiro centro de capacitação na sede da companhia, em São Paulo, permitindo não apenas treinamentos presenciais, como virtuais, por meio de transmissão em tempo real, diretamente de um estúdio instalado dentro deste centro. No primeiro semestre deste ano, foram mais de 2 mil eventos e treinamentos realizados pela plataforma GAIN para profissionais de saúde injetores, abrangendo não apenas conteúdo técnico, mas também aqueles relacionados à gestão e experiência do cliente.

"Estamos seguros sobre a eficácia e segurança dos produtos de estética que oferecemos ao consumidor brasileiro, mas não paramos por aí. A cada ano, ampliamos mais o foco no desenvolvimento dos profissionais de saúde habilitados à prática de procedimentos estéticos injetáveis por meio da plataforma GAIN. Somos pioneiros na democratização do conhecimento sobre a categoria para o público leigo através da nossa comunicação digital, TV e OOH (out-of-home). Sabendo da importância de propagar conhecimento, investimos cerca de 10% do faturamento global em Pesquisa e Desenvolvimento, contribuindo para o crescimento e inovação constantes desse mercado de maneira sustentável e consistente", comenta Lígia Santos, líder da unidade de negócios de estética da Galderma Brasil.

Sobre a Galderma

A Galderma, empresa independente de dermatologia do mundo, está presente em aproximadamente 100 países. Desde a sua criação em 1981, tem sido movida por uma dedicação completa à Dermatologia, oferecendo um portfólio inovador e com base científica de marcas e serviços sofisticados em Estética, Produtos ao Consumidor e Medicamentos. Focada nas necessidades dos consumidores e pacientes, a Galderma trabalha em parceria com profissionais de saúde para garantir resultados superiores. As marcas de estética da Galderma foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno, Ácido Hialurônico e Toxina Botulínica, segundo pesquisa realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, com 241 médicos. A empresa segue avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entende que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/

