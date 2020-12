Científicos mundiales piden la promoción de la alfabetización científica pública

BEIJING, 14 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Un comunicado de China.org.cn:

El 8 de diciembre se celebró en Beijing un foro de televisión bajo el tema "Ciencia en un mundo incierto ", co-patrocinado por China Association for Science and Technology (CAST) y CGTN Think Tank. Diez premios Nobel, 30 académicos chinos y 300 jóvenes científicos asistieron tanto en línea como fuera de línea, discutiendo el papel de la ciencia y la importancia de la alfabetización científica en medio de desafíos.