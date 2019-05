CIFTIS abre uma nova porta para comércio de serviços com a China

PEQUIM, 29 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Feira Internacional para Comércio de Serviços da China (CIFTIS – China International Fair for Trade in Services) de 2019 começou em 28 de maio, em Pequim, continuando a promover desenvolvimento de alta qualidade da economia da China e cooperação de alto nível em comércio internacional de serviços.

A CIFTIS, chamada anteriormente Feira Internacional para Comércio de Serviços da China (Pequim) [China (Beijing) International Fair for Trade in Services], tem um novo nome neste ano e, ao mesmo tempo, combina outras exposições bem conhecidas.

A CIFTIS foi estabelecida para facilitar negociações de serviços financeiros, serviços de comunicações, serviços culturais e serviços jurídicos, com sua plataforma de negociação comercial e fóruns do setor.

Desde 2012, a CIFTIS atraiu um total de 646.000 empresários de 179 países e regiões de diversas partes do mundo, incluindo todos os 20 principais países e regiões no comércio internacional de serviços.

A partir deste ano, a CIFTIS mudou de um evento bienal para um evento anual, com a participação de cerca de 8.000 instituições chinesas e estrangeiras, mais de 36.000 representantes de empresas e mais de 300 especialistas e acadêmicos.

O volume de importações e exportações no comércio de serviços da China foi classificado como o segundo do mundo por cinco anos consecutivos, respondendo por uma proporção crescente de comércio internacional e com maior qualidade e estrutura, além de produtos de serviços intensivos em conhecimentos, disse o presidente da Associação Chinesa para o Comércio Internacional baseada em Pequim, Jin Xu. Com sua ampla plataforma, a CIFTIS deverá abrir uma nova porta para o comércio de serviços da China entrar nesse enorme mercado, afirmou Jin.

Em combinação com o crescimento da CIFTIS, nos últimos anos, Pequim continuou a se abrir para o setor de comércio de serviços. Em 2015, o Conselho do Estado aprovou oficialmente Pequim como única cidade-piloto completa para a expansão e abertura do setor de comércio de serviços na China, trazendo novas oportunidades para empresas domésticas e de capital estrangeiro envolvidas nesse campo.

Agências de classificação internacionalmente reconhecidas, tais como a Moody's, S&P e Fitch, estabeleceram entidades jurídicas em Pequim. A UBS Securities Co. Limited, primeira firma de valores mobiliários de investimento estrangeiro totalmente licenciada da China, e a gravadora japonesa Avex Group também se estabeleceram na cidade.

Em 2018, o valor agregado do comércio de serviços de Pequim respondeu por 81,0% do PIB da cidade, um aumento de 3,1 pontos percentuais sobre 2014. Desde que Pequim se tornou a cidade-piloto de comércio de serviços, 640.200 novas empresas se estabeleceram aqui, das quais 95,2% são empresas de serviços.

FONTE CIFTIS

