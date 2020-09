Cinco fatores-chave para uma transformação digital voltada para o futuro das empresas de energia elétrica

No white paper, o IDC propôs uma metodologia para a transformação de empresas de energia elétrica. Esta metodologia suporta e se alinha com a metodologia de transformação digital da Huawei. A IDC e a Huawei seguem uma abordagem semelhante com estruturas e projetos para ajudar as organizações a projetar suas prioridades de transformação digital e definir sua agenda, o que, por sua vez, permite que as empresas de energia forneçam valor de negócios em escala.

As empresas de energia elétrica precisam urgentemente de novas estruturas operacionais e modelos de negócios

O setor de energia há muito enfrenta interrupções. Atualmente, as empresas de energia estão enfrentando diversas mudanças. A administração precisará de novas estruturas operacionais e modelos de negócios para que as empresas de energia continuem sendo participantes importantes no ecossistema de energia. À medida que 2020 avança, a COVID-19 introduziu outra dimensão de mudança e ruptura que os líderes de negócios no setor de energia devem enfrentar.

Hou Jinming, diretor adjunto do Departamento de Tecnologia da Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO) disse que, "Com o avanço da reforma energética global e do desenvolvimento da Internet de energia, o setor de energia terá uma forma totalmente diferente. Será descarbonizado, digitalizado e inteligente." As implicações da mudança impactarão a gestão, as operações, os serviços e as formas de transação do setor de energia elétrica. As empresas de energia devem reconsiderar quem é o cliente e quem é o concorrente, uma nova geração de interessados e participantes e como funciona o ecossistema de energia. Isso significará novos compromissos com o cliente, novos modelos de negócios, novos concorrentes, mais acionistas e maiores riscos.

O aumento das energias renováveis, o surgimento de dispositivos de consumo de energia, a multiplicação das conexões da rede elétrica e a integração de redes de energia, de informações e de transporte exigem que as empresas de energia melhorem sistematicamente suas capacidades de resposta e a inteligência de seus sistemas de gestão e processos de negócios. Isso permitirá que estas empresas se adaptem melhor a ambientes complexos e possibilitará que os sistemas de energia operem de forma mais segura, adaptativa, flexível e eficiente. Portanto, alta eficiência de análise de dados de operação, capacidade de tomada de decisão de inteligência artificial (AI) rápida e eficiente e automação de processo completo serão cruciais para a sobrevivência das empresas de energia.

Metodologia: cinco estágios de transformação digital de empresas de energia elétrica

Para construir o futuro empreendimento de energia, a IDC propõe a metodologia de transformação digital para a indústria de energia elétrica.

O modelo de maturidade da IDC faz parte de sua metodologia de transformação digital que busca fornecer uma estrutura para que as empresas construam seus roteiros. De acordo com o modelo de maturidade, a transformação digital de empreendimentos de energia elétrica é dividida em cinco fases: ad hoc, oportunística, repetível, gerenciada e otimizada.

Os fatores mais críticos para o sucesso das transformações digitais da indústria de energia são os seguintes: 1. Uma única estratégia digital corporativa; 2. Resolução para fazer as mudanças organizacionais e culturais necessárias; 3 Um compromisso de investimento de longo prazo para a transformação digital; 4. Uma estratégia baseada em plataforma; 5. Um modelo de governança de dados para toda a empresa.

Emilie Ditton, AVP do Energy and Manufacturing Insights Group, IDC Asia Pacific, acredita que a modernização, digitalização e transformação da rede são um requisito imediato. A rede digital transformada combinará a geração centralizada tradicional, a geração distribuída em grande escala e as energias renováveis, além de permitir gestão e controle visualizados do ambiente complexo da rede elétrica. As operações de rede se transformarão de operações de rede digital em operações de rede inteligente. Novos modelos de negócios serão estabelecidos e o modo de serviço de energia e o modo de gerenciamento da rede elétrica serão alterados.

Huawei: parceiro confiável para a transformação digital

Em colaboração com seus parceiros empresariais, a Huawei implementa consciência abrangente, interconexão e inteligência de vários terminais de energia integrando 5G, IoT, ótico, IP, nuvem, big data e tecnologias de IA no sistema de energia. Por meio da transformação digital, a Huawei está comprometida em ajudar os clientes a desenvolver estratégias de enfrentamento para lidar com os desafios da indústria e aproveitar oportunidades futuras.

Lu Yongping, vice-presidente do Departamento Global Energy Business da Huawei Enterprise Business Group, afirmou que a Huawei é um parceiro confiável para a transformação digital. A Huawei facilitará a transformação digital de empresas de energia elétrica por meio de uma variedade de métodos, incluindo assistência na compreensão de seu próprio status quo, do mercado, e de todo o ecossistema da indústria. Com base em extensas práticas de transformação digital na indústria de energia, a Huawei desenvolveu um anel de energia - '1-2-3-2-1' — uma estrutura de transformação digital aplicável à indústria de energia, auxiliando as empresas de energia elétrica a realizarem a visão de seus objetivos de transformação digital.

Adesão a uma visão de transformação: as empresas de energia elétrica devem interpretar a "transformação digital" como uma estratégia de transformação em nível corporativo e um elemento indispensável de sua estratégia geral.

Criar duas condições de garantia: desenvolver níveis de conhecimentos de dados de empresas e funcionários, progredir no desenvolvimento de uma cultura digital e de transformação e construir uma equipe de talentos para a transformação digital, apoiando os objetivos de transformação digital das empresas.

Implementar três processos principais: implementar o gerenciamento integrado de planejamento, construção e operações e garantir que a transformação digital esteja progredindo conforme descrito, para que a visão de transformação de uma organização possa ser convertida em valor empresarial.

Construir duas forças motrizes principais: seguir as tendências de serviço e tecnologia e aproveitar as oportunidades no futuro.

Construir uma plataforma básica: construir uma plataforma digital totalmente conectada para fornecer bases sólidas para a transformação digital de negócios.

A metodologia de transformação digital da Huawei é semelhante à da IDC e se complementam. Ambas as partes acreditam que as etapas e estruturas de transformação digital precisam ser planejadas e estabelecidas para ajudar as empresas de energia elétrica a projetar suas prioridades de transformação digital e definir sua agenda, o que permitirá que forneçam valor de escala ao negócio.

Hu Hao, diretor de Transformação Digital da Global Electric Power Industry da Huawei Enterprise BG, destacou que a indústria de energia global está enfrentando uma transformação. A estrutura tradicional de consumo de energia centrada na energia primária está gradualmente se transformando em uma nova estrutura centrada em energia secundária, como fotovoltaica e eólica. Isso levará a indústria a evoluir para a descarbonização, limpeza, eletrificação e distribuição. Durante a transformação, a Huawei ajudará as empresas de energia a otimizar processos de gerenciamento, reduzir custos de produção, melhorar a segurança de operação e inovar modelos de negócios. Também ajudará os clientes corporativos a acelerar a transformação digital para atingir a meta de construir um sistema de energia inteligente que apresenta sinergia multienergia, conectividade ubíqua e interação inteligente.

