CINCO MODELOS DE KIA HAN SIDO NOMBRADOS EN EL INFORME "BEST VALUE NEW CARS 2023 DE CARS.COM"

El Rio S (con el paquete Tecnológico) recibió los máximos honores en el segmento de automóviles nuevos

IRVINE, California, 26 de enero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cinco selectos modelos de Kia fueron nombrados en el informe "Best Value New Cars 2023 de Cars.com", lo que consolida aún más la posición de liderazgo de la marca, al ofrecer vehículos galardonados a un increíble valor.

Cinco modelos Kia son nombrados en el informe Best Value New Cars 2023 de Cars.com

Los modelos Rio S del 2023 (con el paquete Tecnológico), Forte LXS del 2023 (con el paquete Tecnológico), Seltos S del 2023, Niro híbrido enchufable EX del 2023 y Sportage híbrido enchufable X-Line del 2023 aparecieron en el informe, que según Cars.com ayuda a los compradores de automóviles que están considerando la próxima compra de su vehículo.

Además, el Rio S del 2023 (con el paquete Tecnológico) fue nombrado como ganador del segmento de nuevos automóviles.

"Estamos encantados de que tantos de nuestros modelos se agreguen al informe "Best Value New Car 2023 de Cars.com", incluidos dos de nuestros modelos híbridos enchufables bajo el paraguas de ofertas electrificadas del 'Plan S'", expresó Steven Center, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Kia América. "Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso con el diseño, la seguridad, la fiabilidad, la confiabilidad y el valor".

El informe "Best Value New Cars 2023 de Cars.com", identifica los modelos de automóviles nuevos más accesibles en cuatro categorías: SUV pequeños, EV y PHEV, camionetas pequeñas y automóviles, los cuales ofrecen el mejor valor por su precio, en función de las características y del precio medio de cada categoría entre el inventario de Cars.com.

"Estimamos que la accesibilidad será lo más importante para los consumidores en el 2023. Encontrar vehículos accesibles que sigan ofreciendo funciones de tecnología y seguridad impresionantes puede ser difícil para los compradores de automóviles", comentó Jane Ulitskaya, editora de Cars.com. "El informe "Best Value New Cars 2023 de Cars.com", ayudará a los compradores a encontrar un vehículo de calidad dentro de su presupuesto, incluidas cinco opciones en SUV pequeños, sedanes e híbridos enchufables de Kia".

Kia America – acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia Motors America sigue encabezando las encuestas de calidad y es reconocida como una de las 100 mejores marcas mundiales por Interbrand. Kia es el "Socio automotor oficial" de la NBA y ofrece una completa gama de vehículos vendidos a través de una red de más de 750 concesionarios en los Estados Unidos, entre los que se incluyen automóviles y SUV orgullosamente ensamblados en los Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios de comunicación, incluidas fotografías, visite www.kiamedia.com. Para recibir avisos personalizados por correo electrónico sobre comunicados de prensa al momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* Los modelos K5, Sportage, Sorento y Telluride (excluidos los HEV y PHEV) se ensamblan en los Estados Unidos con piezas de los Estados Unidos y otros países.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1989685/2023_Rio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1442697/Kia_New_Logo.jpg

FUENTE Kia America

SOURCE Kia America