Cinema de 136 polegadas da LG é destaque na CASACOR

Ambiente "Memórias Essenciais", do designer de interiores Felipe de Almeida, mistura conforto e bem-estar com a tecnologia

SÃO PAULO, 17 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Uma tela de cinema gigante de 136 polegadas da LG Business Solutions é o contraponto tecnológico perfeito do ambiente afetivo "Casa Memórias Essenciais", projeto assinado pelo designer de interiores Felipe de Almeida, estreante na CASACOR, a maior e mais completa mostra de arquitetura, design e paisagismo das Américas. A proposta da LG no espaço é mostrar a aplicação da tela em um ambiente residencial de luxo, proporcionando uma imersão de cinema dentro de casa.

Espaço reúne formas, cores, texturas e aromas como elementos essenciais de um lar pleno de memórias afetivas. Foto: Mari Orsi.

Em sintonia com o espaço projetado por Felipe de Almeida, a tela de 136 polegadas da LG presente no ambiente proporciona uma experiência visual além da imaginação. Conta com tecnologia LED, que permite criar grandes formatos de painéis aliado ao contraste e uma amplitude de cores sem igual, dando vida ao conteúdo exibido com mais emoções e uma experiência imersiva única.

Segundo Leonardo Di Clemente, Gerente de Produtos de Business Solutions da LG Brasil, "O LG LED 136' é um exemplo da nossa paixão pela inovação e pela criação de experiências para nossos clientes. Ao fazer parte do espaço do designer Felipe de Almeida na CASACOR 2023, estamos demonstrando o poder da tecnologia LG em criar momentos únicos e marcantes em nossa vida."

O projeto "Casa Memórias Essenciais" reúne peças, obras de arte e mobiliário do acervo pessoal e familiar de Felipe de Almeida. São peças únicas e repletas de recordações que compõem um espaço aconchegante, valorizado com o uso de tecidos, madeira, revestimentos naturais e orgânicos, que já constituem a marca registrada do artista.

O designer de interiores se define como um apaixonado por lares que acolhem, contam histórias e avivam as melhores lembranças. Assim, seu projeto de estreia na CASACOR 2023 agrega os conceitos de bem-estar e conforto às memórias de toda uma vida. Movido por sua bagagem cultural e familiar, o artista busca transformar o projeto em um espaço onde os estilos clássico e contemporâneo se complementem para contar a história de uma casa que "abrace" as pessoas.

"A relação do homem com seu lar merece ser repensada. Os espaços de uma casa devem ser projetados de forma que aproximem as pessoas e favoreçam uma conectividade afetuosa. Minha motivação é criar espaços que expressem as emoções de uma vida e despertem as memórias essenciais de cada um", explica o designer.

A TELA DE 136 POLEGADAS

O LG LED de 136 polegadas possui aplicação versátil tanto para ambientes residenciais de alto padrão como escritórios corporativos, criando um espaço inovador e sofisticado. Com suporte para HDR, o conteúdo fica ainda melhor e com grande impacto visual. A escala de cores também é ampla, além da maior taxa de contraste que traz mais vida ao conteúdo.

Além do tamanho sem precendentes - que somente a tecnologia LED pode oferecer - o LG LED 136" oferece toda possibilidade de conectá-lo aos sistemas de automação residencial, por exemplo Crestron, tornando-o parte do ambiente doméstico e gerenciado remotamente.

O processo instalação é simples devido ao seu conceito All-in-One, onde todos os componentes de uma solução de painel de LED estão embutidos dentro da tela, assim como uma televisão, fazendo com que não haja necessidade de adaptações do ambiente para recebê-la. Além disso, o processo de manutenção é feito com enorme agilidade, com a troca do módulo em segundos, mantendo a operação do painel constante, sem imprevistos.

Saiba mais sobre a tela 136 no site da LG.

A LG é parceira oficial de tecnologia do evento pelo sexto ano consecutivo e traz diversas novidades e tendências tecnológicas para os espaços, ambientes e exposições.

Cupom de Desconto

Para que todos possam usufruir da tecnologia, design e inovação que a LG está levando para a mostra, a empresa está oferecendo o cupom de desconto LGCASACOR10 no site da LG na CASACOR , válido na Loja online até 20 de agosto de 2023.

Para receber o desconto, o consumidor deve se cadastrar no site oficial da LG, escolher o produto e inserir o cupom LGCASACOR10. Para quem optar por pagar via cartão de crédito, o abatimento será de 10%, com possibilidade de parcelamento em até 12x sem juros.

Já o consumidor que pagar à vista no Pix terá mais 5% de desconto no valor final, totalizando 15% off. Consulte o regulamento completo no site da LG.

Sobre a CASACOR

Empresa do Grupo Abril, a CASACOR é reconhecida como a mais completa mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas. O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas e em 2023 chega à sua 36ª edição em São Paulo, com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

SERVIÇO:

CASACOR São Paulo 2023

Data: Até 6 de agosto de 2023

Local: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Cerqueira César

Mais Informações: www.casacor.com

Instagram: @casacor_oficial | @casacor_sustentavel

Facebook: facebook.com/casacor_oficial

SOBRE FELIPE DE ALMEIDA

Sobrinho bisneto do modernista Guilherme de Almeida, da escritora Lucia Machado de Almeida e primo do arquiteto Eduardo de Almeida e do fotógrafo Lalo de Almeida, Felipe tem na família importantes referências que lapidam as bases do seu ofício.

Com pilares fincados na teia familiar e os olhos voltados para os processos de inovação, Felipe de Almeida é, acima de tudo, um apaixonado pelo design, pela natureza, pela arte indígena e pelo encontro do clássico com o contemporâneo. É assim que ele transforma as ideias de seus clientes em projetos criativos, cujo estilo ímpar preserva as identidades culturais sem perder a contemporaneidade. Somam-se ao seu propósito de vida a valorização dos artesãos brasileiros, a arte dos povos indígenas e o apoio a projetos ligados ao desenvolvimento sustentável. O Estúdio Felipe de Almeida está presente na Casa Amarela, espaço cultural que reúne o Museu Xingu e a loja Ponto Solidário, nos Jardins, em São Paulo.

ESTÚDIO ALMEIDA&CO

EA&Co é um acervo de home decor, arte e lifestyle idealizado por Felipe de Almeida em parceria com sua esposa Roberta Moreno e reúne produtos e marcas numa curadoria única e exclusiva de peças que transformam espaços em casas memoráveis.

A recém-lançada coleção "Bornéu" foi trazida do fundo do mar de Java, na ilha de Bornéu, localizada no Sudeste Asiático. Além da beleza e exclusividade do acervo, a coleção traz um contexto histórico-cultural riquíssimo, uma vez que todas as peças foram moldadas manualmente, de forma única e revelam as marcas dos quase 200 anos de sobrevivência no mar e nos rios da região.

Saiba mais no site: https://estudioalmeida.com/

SOBRE A LG ELECTRONICS, INC.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e produtos eletrônicos de consumo com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75 mil pessoas. As quatro empresas da LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions e Business Solutions – combinadas geraram vendas globais de mais de US$ 56 bilhões em 2020. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais que vão desde TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, robôs de serviço, componentes automotivos e suas marcas premium LG SIGNATURE e inteligente LG ThinQ são nomes familiares em todo o mundo. Visite o site para obter as últimas notícias.

SOBRE A LG ELECTRONICS NO BRASIL

Operando no Brasil desde 1996, a LG Electronics comercializa no País um extenso lineup de produtos, com mais de 350 itens, entre TVs, Áudio e vídeo, equipamentos de informática, Condicionadores de Ar, Linha Branca e Soluções Corporativas. A companhia, que fabrica nas plantas de Manaus a maioria dos produtos vendidos no Brasil, já é considerada a segunda maior operação da LG, atrás apenas dos Estados Unidos. Com cerca de 6 mil funcionários, a subsidiária brasileira conta com um centro de Pesquisa e Desenvolvimento, assistência técnica e call center próprios, além de uma loja própria em Recife.

ACOMPANHE TODAS AS INFORMAÇÕES NOS CANAIS LG

Site: http://www.lg.com/br

Instagram: https://www.instagram.com/lgbrasil/

Twitter: http://twitter.com/lgdobrasil

YouTube: http://www.youtube.com/lgdobrasil

Facebook: http://www.facebook.com/lgdobrasil

Linkedin: www.linkedin.com/company/lg-electronics-brasil

LG ELECTRONICS - SAC

4004 5400 (Capitais e regiões metropolitanas)

0800 707 5454 (Demais localidades)

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2154518/Ambiente_Felipe_de_Almeida_Credito_Mari_Orsi__27.jpg

FONTE LG Electronics do Brasil

SOURCE LG Electronics do Brasil