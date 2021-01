Cinotop&Micron lança Touchscreen em Todos os Lugares na CES

Com excelente condutividade elétrica, resistência flexível, alta estabilidade e forte capacidade de anti-interferência, o cobre faz parte da principal tecnologia de uma nova geração da interação homem-computador. A tela touchscreen com a tecnologia de Malha de Metal de Cobre desenvolvida pela Cinotop&Micron pode ser montada com display de OLED flexível e amplamente utilizada em educação inteligente, negócios, eletrodomésticos, casa inteligente, outdoor digital, catering, entretenimento, etc. O processo torna o cobre invisível a olho nu em fios de malha muito finos, e a precisão da linha da área visível pode ser de 5um ou menos, o que equivale a 1/14 da espessura do fio de cabelo humano. Esta tecnologia oferece a possibilidade de fabricação de telas touchscreen com moldura ultrafina, além de telas de grande formato com escrita com caneta de alta precisão. Em comparação com ITO e SNW, a Malha de Metal de Cobre oferece vantagens incomparáveis em termos de baixa resistência e alta sensibilidade.

A tela touchscreen com Malha de Metal de Cobre da Cinotop&Micron já entrou em produção em massa. Desde a introdução dessa tecnologia em 2015, a Cinotop&Micron criou uma equipe de talentos em alta tecnologia para aprofundar a pesquisa e o desenvolvimento, para atender a faixa de mercado nacional envolvendo telas touchscreen com 75 polegadas ou mais. Como uma marca em ascensão no campo de engenharia doméstica, a tecnologia central da Cinotop&Micron foi amplamente aplicada em terminais interativos, como display touchscreen em formatos especiais, monitor interativo inteligente, quadro-branco eletrônico interativo, sinalização digital, máquina de venda automática, máquina de KTV, etc., mostrando sua sólida capacidade de inovação e explicando a missão da marca de levar o "touchscreen em todos os lugares" .

Fundada em 2011 em Shenzhen, a Cinotop&Micron é uma empresa nacional de alta tecnologia, com foco em P&D, produção e venda de telas touchscreen de grande formato com Malha de Metal de Cobre. A empresa é o primeiro fabricante de produção em massa de Malha de Metal de 86 polegadas na China, sendo líder do setor.

