Cinotop&Micron présente sa vision d'une utilisation généralisée des écrans tactiles

Le cuivre, qui procure une excellente conductivité électrique, une résistance flexible, une stabilité élevée et une grande capacité antiparasite, est la technologie clé pour une nouvelle génération d'interactions personne-machine. L'écran tactile utilisant le maillage de cuivre développé par Cinotop&Micron peut être assemblé avec un affichage OLED souple, et son utilisation est très répandue dans les domaines de l'éducation intelligente, des affaires, des appareils ménagers, de la maison intelligente, des panneaux d'affichage numérique, de la restauration, du divertissement, etc. Le cuivre est traité selon un processus qui produit des mailles très minces invisibles à l'œil nu, et la précision de la ligne visible est de 5 micromètres ou moins, ce qui équivaut à 1/14e de cheveu humain. Ce processus permet la création d'un écran tactile au cadre ultramince et d'un grand écran favorisant l'écriture avec un crayon de haute précision. Comparativement à l'oxyde d'étain et d'indium et au nanofil d'argent, le maillage de cuivre offre des avantages sans pareil en matière de faible résistance et de haute sensibilité.

Cinotop&Micron a amorcé la production de masse de son écran tactile utilisant le maillage de cuivre. Depuis l'introduction de cette technologie en 2015, Cinotop&Micron a mis sur pied une équipe de spécialistes de la haute technologie afin de poursuivre ses activités de recherche et de développement, ce qui a permis à l'entreprise de combler les lacunes internes concernant les écrans tactiles de 75 po et plus. La technologie de base de Cinotop&Micron, une marque en plein essor dans le domaine de l'ingénierie nationale, a été largement appliquée dans la fabrication de terminaux interactifs, notamment dans l'affichage tactile de forme spéciale, l'affichage interactif intelligent, les tableaux blancs électroniques interactifs, la signalisation numérique, les distributeurs automatiques, les appareils télé pour karaoké, etc. Cela démontre la forte capacité d'innovation de la marque et justifie sa mission qui consiste à atteindre une utilisation généralisée des écrans tactiles.

Fondée en 2011 à Shenzhen, Cinotop&Micron est une entreprise nationale de haute technologie spécialisée dans la recherche et le développement et la production et la vente d'écrans tactiles surdimensionnés utilisant le maillage de cuivre. Il s'agit du premier fabricant de masse d'écrans tactiles de 86 po utilisant le maillage de cuivre en Chine, et d'une entreprise de premier plan au sein de l'industrie.

