5. edycja konferencji WIC: na czele innowacji

Odbywająca się już po raz piąty konferencja WIC ciągle rozwija swoją formułę. W tym roku, poza tradycyjną serią konferencji, wystaw, konkursów i wydarzeń obejmujących inteligentne technologie - zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym - przygotowana zostanie specjalna strefa wystawiennicza dla honorowych gości w postaci miast i państw, a goście z całego świata zostaną zaproszeni do odwiedzenia stoisk i podzielenia się swoją wiedzą. Ponadto Międzynarodowy Kongres Sportów Inteligentnych (ang. International Intelligent Sports Congress), doroczne wydarzenie w ramach WIC, w tym roku po raz pierwszy połączy siły ze znanym na całym świecie regionalnym konkursem Tencent Esports Honor of Kings w północnych Chinach, by poszukiwać nowych obszarów rozwoju i przyciągnąć nowe pokolenie. Wszystkie te zmiany pasują do tematyki tegorocznej konferencji WIC, która odbędzie się pod hasłem „Nowa era inteligencji: sprzyjanie nowym projektom, wspieranie nowych formuł" (ang. „Era of Intelligence. Empowering New Development, Fostering New Pattern").