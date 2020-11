Cipla lança "Covi-G" para detecção rápida de anticorpos da COVID-19

MUMBAI, Índia, 18 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Cipla Limited (BSE: 500087) (NSE: CIPLA EQ) e doravante referida como "Cipla") anunciou hoje que assinou um contrato de licenciamento com uma empresa com sede na Bélgica, a Multi G para a distribuição do seu kit de teste rápido de anticorpos da COVID-19 na maioria dos mercados emergentes e na Europa. Este contrato de licenciamento faz parte dos esforços da Cipla para melhorar o acesso global a tratamentos que salvam vidas e infraestrutura diagnóstica para pacientes necessitados.

Como parte deste contrato, a Cipla será responsável pela distribuição do kit de teste rápido de anticorpos da COVID-19 que será fabricado pela MultiG. É comercializado sob a marca "Covi-G" e foi um dos primeiros kits de anticorpos a declarar conformidade com a CE e está aguardando a aprovação dos reguladores nacionais da ICH. Já foi comercializado em mais de 20 países, com sensibilidade e especificidade superiores a 92%. Ele testa anticorpos IgM e IgG, utilizando um teste de sangue com uma única picada com interpretação visual do indicador do resultado do teste. O kit oferece resultados em 10 minutos.

O amplo alcance, a rede e as parcerias da Cipla com autoridades de saúde pública, bem como instituições privadas, ajudarão a garantir o acesso contínuo aos kits em mais de 25 mercados na Ásia, no Oriente Médio e no Norte da África, na América Latina, na União Europeia e na Austrália.

Este lançamento marca mais uma adição ao nosso portfólio COVID após os kits de diagnóstico ELIFAST. Além de uma ferramenta epidemiológica para triagem em massa, este teste laboratorial remoto também pode ser usado para detectar pacientes que tiveram uma suspeita de infecção assintomática ou leve no passado, identificar potenciais doadores de plasma e possivelmente priorizar populações suscetíveis para vacinas

Sobre a Cipla :

Fundada em 1935, a Cipla é uma empresa farmacêutica global com foco no crescimento ágil e sustentável, genéricos complexos e aprofundamento do portfólio em nossos mercados domésticos na Índia, África do Sul, América do Norte e nos principais mercados regulados e emergentes. Nossos pontos fortes nos segmentos respiratório, antirretroviral, urológico, cardiológico, anti-infeccioso e CNS são bem conhecidos. Nossas 46 fábricas em todo o mundo produzem mais de 50 formas farmacêuticas e mais de 1.500 produtos usando plataformas de tecnologia de ponta para atender nossos mais de 80 mercados. A Cipla está classificada como o 3o maior mercado farmacêutico na Índia (IQVIA MAT setembro de 2020), 3o maior no mercado farmacêutico privado na África do Sul (IQVIA MAT setembro de 2020) e está entre os players genéricos mais vendidos nos Estados Unidos. Por mais de oito décadas fazer a diferença aos pacientes inspirou todos os aspectos do trabalho da Cipla. Nossa oferta de mudança de paradigma de uma terapia antirretroviral tripla em HIV/AIDS por menos de um dólar por dia na África em 2001 é amplamente reconhecida por sua contribuição para levar inclusão, acessibilidade e preço acessível ao centro do movimento HIV. Como cidadã corporativa responsável, a abordagem humanitária da Cipla aos cuidados de saúde em busca do seu propósito de "Cuidar da Vida" e seus vínculos comunitários profundamente enraizados onde quer que esteja presente, a tornam a parceira predileta dos seus pares, dos órgãos globais de saúde e todas as partes interessadas. Para saber mais, acesse: www.cipla.comou clique em Twitter, Facebook, LinkedIn.

