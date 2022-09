CÎROC se asocia con plataforma de compras 'NTWRK' y el diseñador de ropa urbana Ev Bravado para celebrar la rivalidad legendaria de la NFL entre Dallas y Nueva York

Como uno de los patrocinadores oficiales de vodka de la NFL, CÎROC celebra el regreso de la temporada de fútbol americano con dos chaquetas de edición limitada, disponibles para que un par de fanáticos afortunados ganen y representen su ciudad en la celebración del gran partido

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cuando se trata de celebrar el regreso de la temporada de fútbol americano, CÎROC Ultra-Premium Vodka está usando todo lo que tiene este año. La marca lujosa de vodka está activamente ayudando a los fanáticos de los deportes a mostrar su espíritu de equipo con un estilo inimitable, y al mismo tiempo demuestra que #WinsTasteBetter cuando tienes una lata de CÎROC Vodka Spritz en la mano. Como uno de los patrocinadores oficiales de vodka de la NFL, CÎROC se asociará con la plataforma de compras en vivo favorita de la cultura NTWRK y el diseñador de moda de vanguardia Ev Bravado para crear ropa personalizada de CÎROC que permite a los fanáticos rendir homenaje a sus equipos favoritos.

Chaquetas de edición limitada de CÎROC diseñado por Ev Bravado (PRNewsfoto/CÎROC Ultra-Premium Vodka) Chaquetas de edición limitada de CÎROC de Dallas y NY diseñado por Ev Bravado (PRNewsfoto/CÎROC Ultra-Premium Vodka) Chaquetas de CÎROC inspirida por CÎROC Vodka Spritz (PRNewsfoto/CÎROC Ultra-Premium Vodka) Chaqueta de edición limitada de CÎROC diseñado por Ev Bravado (PRNewsfoto/CÎROC Ultra-Premium Vodka) Ev Bravado diseña dos chaquetas de edición limitada inspirada por CÎROC Vodka Spritz (PRNewsfoto/CÎROC Ultra-Premium Vodka) Ev Bravado modela la chaqueta de edición limitada de CÎROC (PRNewsfoto/CÎROC Ultra-Premium Vodka)

Para dar inicio a uno de los partidos más importantes de la temporada de la NFL (New York Giants contra Dallas Cowboys) el 26 de septiembre, Bravado ha creado dos chaquetas con diseños originales que se inspiran en la iconografía clásica de cada ciudad. Bravado es conocido por crear piezas que conectan a las personas, por lo que, naturalmente, los dos diseños de sus chaquetas juegan con la idea del orgullo de la ciudad natal, con mosaicos que cierran la brecha entre el campo de fútbol, la ropa urbana y los elegantes colores de CÎROC Vodka Spritz.

Sí, las chaquetas son artículos coleccionables únicos que rinden homenaje a dos equipos favoritos de los fanáticos, pero, como con cualquier juego, hay una trampa: solo dos piezas exclusivas (una para cada ciudad) estarán disponibles para el público a través de NTWRK*. El sorteo empieza hoy, el 22 de septiembre a las 12 p. m. PST/3 p. m. EST y los ganadores serán seleccionados el jueves 29 de septiembre a las 2 p. m. PST/5 p. m. EST. En otras palabras, ¡que empiece el juego!

"Nací en Brooklyn, así que ya te puedes imaginar a qué equipo estoy apoyando, pero puedes estar seguro de que puse la misma cantidad de amor en ambos diseños, inspirándome en el fútbol americano, mis últimas colecciones de pasarela, mi amor por el estilo y, por supuesto CÎROC", dice Bravado. "Estoy encantado de asociarme con NTWRK y CÎROC para crear una colaboración que se siente como una gran ganancia para todos".

Este es solo el comienzo de la celebración en curso de la temporada de fútbol americano de CÎROC. Para cualquiera que esté ansioso por llegar el día del juego con la bebida perfecta a la mano, CÎROC Vodka Spritz demostrará rápidamente ser su MVP. El primer cóctel listo para beber de la marca de vodka ofrece a los fanáticos mayores de 21 años lo mejor de ambos mundos: la lujosa frescura de un cóctel de vodka hecho por expertos, convenientemente servido en una lata lista para beber bellamente diseñada.

"Ya sea que estés de fiesta en el estacionamiento del estadio o disfrutando del juego desde la comodidad de tu sala, CÎROC Vodka Spritz ofrece una forma conveniente de disfrutar lo mejor que CÎROC tiene para ofrecer", dice James Valdes, gerente sénior de marca de CÎROC. "Nos sentimos honrados de asociarnos con Ev Bravado y NTWRK para brindarles a los fanáticos de Nueva York y Dallas la oportunidad de ganar estas chaquetas únicas y mostrar su orgullo por el equipo".

Enlace a imágenes se puede encontrar AQUÍ.

CÎROC alienta a las personas en edad legal para beber a celebrar de manera responsable. Visite www.CIROC.com para obtener información adicional sobre CÎROC. Manténgase al día con las últimas noticias, cócteles y contenido social emocionante siguiendo la conversación en @CIROC.

*Los ganadores recibirán un reembolso de 1 a 2 días después de la entrega y verán los fondos reflejados en su extracto bancario dentro de los 5 a 7 días hábiles posteriores. NO SE REQUIERE COMPRA. Debe ser residente legal de EE. UU. (no disponible para residentes en VA), de 21 años o más con una cuenta NTWRK a partir del 9/29. (NTWRK es gratis, pero requiere un dispositivo móvil compatible para descargar la aplicación NTWRK y una tarjeta de crédito válida). El sorteo finaliza el 29 de septiembre a las 2 p. m. PS29 de septiembre a las 2 p. m. PST / 5 p. m. EST. Se pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. Se aplicará un cargo de aproximadamente $1 + gastos de envío a la tarjeta de crédito del ganador, que se reembolsará aproximadamente entre 5 y 7 días después de la entrega del premio. Sujeto a las reglas oficiales en https://thentwrk.zendesk.com/hc/en-us/articles/9307448595092-Ciroc-Ev-Bravado-Drawing-Rules-Regulations. Patrocinador: Diageo Americas, Inc., Nueva York, NY

Por favor beber responsablemente. Debe ser mayor de 21 años para ingresar.

Todas las marcas comerciales relacionadas con la NFL son marcas comerciales de la National Football League. Sorteos no patrocinados ni ofrecidos por la National Football League.

Sobre CÎROC Vodka Ultra-Premium

CÎROC Ultra-Premium Vodka no contiene gluten y se destila de finas uvas francesas; un proceso inspirado en más de un siglo de experiencia y artesanía en la elaboración del vino, que proporciona un sabor fresco y limpio y una nariz cítrica. Lanzada a nivel nacional en enero de 2003, DIAGEO, la empresa de bebidas espirituosas y cerveza más grande del mundo, hizo historia en las bebidas espirituosas en octubre de 2007 al establecer una alianza estratégica con el empresario del entretenimiento Sean "Diddy" Combs, en la que el Sr. Combs y Combs Enterprises asumió el liderazgo en todas las actividades de gestión de marca para CÎROC. El portafolio de sabores incluye CÎROC RED BERRY, CÎROC COCONUT, CÎROC PEACH, CÎROC PINEAPPLE, CÎROC APPLE, CÎROC MANGO, CÎROC SUMMER WATERMELON, CÎROC SUMMER CITRUS y CÎROC PASSION. En junio de 2018, Sean "Diddy" Combs y los creadores de CÎROC ingresaron a la categoría de licores marrones con la introducción de CÎROC VS, Fine French Brandy. En abril de 2022, la marca ingresó al mercado de bebidas listas para beber, trayendo el espíritu de lujo y cultura a la categoría con CÎROC Vodka Spritz. Por favor beber responsablemente. Debe tener más de 21 años para disfrutar.

Sobre Diageo

Diageo es un líder mundial en el sector de las bebidas alcohólicas, con una excelente colección de marcas que incluye los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit y Buchanan's, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One, los tequilas Casamigos, DeLeon y Don Julio, el Captain Morgan, Baileys, Tanqueray y Guinness.

Diageo cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo: DEO y también en la Bolsa de Valores de Londres bajo el símbolo: DGE. Sus productos se venden en más de 180 países alrededor del mundo.

Para obtener más información sobre Diageo, su personal, marcas y rendimiento, visite www.diageo.com. Visite el recurso de consumo responsable global de Diageo, www.DRINKiQ.com, para obtener información, iniciativas y formas de compartir las mejores prácticas. Siga Twitter e Instagram para obtener noticias e información sobre Diageo North America: @Diageo_NA

Sobre NTWRK

Nombrada una de las "Marcas que importan" y "Compañías más innovadoras" de Fast Company, así como una de las "Marcas más populares" de Ad Age, NTWRK es la principal plataforma de compras en vivo de Norteamérica donde "el entretenimiento se encuentra con el comercio electrónico" (Forbes). Construido sobre un modelo digitalmente innovador de lanzamientos diarios de productos, festivales de compras en vivo y asociaciones exclusivas con marcas y creadores de renombre mundial, NTWRK ha fomentado una comunidad global orgánica de artistas y fanáticos desde su lanzamiento en 2018. Bajo el lema "Compra, Mira , Connect" NTWRK proporciona una experiencia de compra digital curada que resuena con los consumidores Gen-Z y millennial.

Contacto:

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1905530/CIROC_Limited_Edition_Jackets.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1905531/CIROC_Limited_Edition_Dallas_and_NY_Jackets.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1905532/CIROC_Limited_Edition_Jacket.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1905533/CIROC_Limited_Edition_Jacket.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1905534/Designer_Ev_Bravado.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1905535/Ev_Bravado_CIROC_Merch.jpg

FUENTE CÎROC Ultra-Premium Vodka

