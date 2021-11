CÎROC y el chef celebridad Richard Ingraham están cocinando con amor este friendsgiving con CÎROC Pomegranate

NUEVA YORK, 3 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- CÎROC ha unido fuerzas con el chef celebridad Richard Ingraham para crear un menú con maridajes de comida y bebida inspirados en los sabores del nuevo CÎROC Pomegranate de edición limitada. Diseñado con platillos preparados con deliciosos ingredientes dulces y salados, CÎROC te da la oportunidad perfecta para compartir momentos especiales en la mesa.

El chef Richard se inspiró en la naturaleza festiva de Friendsgiving para diseñar recetas que llamaran la atención en cualquier mesa como las Batatas doble cocinadas con malvaviscos tostados y tocino de nuez quebradiza para disfrutar con un Spritzer de Pomegranate y Asado de ternera con hierbas para degustar con Half on the Pomegranate.

CÎROC y el Chef Richard están difundiendo más amor dándole a las personas la oportunidad disfrutar de este menú en persona con Chef Richard. Desde ahora hasta el 14 de noviembre a las 11:59:59 p.m. ET,** los residentes de los Estados Unidos 21+ podrán participar para la oportunidad de ganar la mejor experiencia de cena de Friendsgiving en al aire libre cerca de sus casas, cocinado por Chef Richard. Un afortunado ganador ganará esta experiencia para hasta seis personas (21+) para disfrutar un delicioso menú de Friendsgiving inspirado por los sabores de la temporada. Para participar en el concurso, los participantes pueden visitar Friendsgiving.CIROC.

¿Buscas llevar a casa el sabor y el espíritu festivo de la temporada un poco antes? Los fans pueden ordenar el exclusivo CÎROC Pomegranate Friendsgiving kit de cocteles que te da el motivo perfecto para reunirte con tus seres queridos. Este kit de bebidas hecho a la medida incluye todos los ingredientes para preparar la característica CÎROC Pomegranate Jewel en conjunto con algunos utensilios esenciales para preparar el clásico postre del Chef Richard, el Chocolate Toffee Bread Pudding servido con Creme Anglaise. El pudding es una versión elevada del pudding de pan típico que se sirve durante la temporada festiva con ingredientes que complementan los sabores jugosos de la Pomegranate Jewel. Disponible durante un tiempo limitado únicamente, y hasta durar existencias, el Friendsgiving kit de cocteles está disponible ahora para compra en todo el país en CocktailCourier.com

"Friendsgiving es el momento en el cual nos reunimos alrededor de la mesa para disfrutar de una deliciosa comida y ricas bebidas con nuestra familia y con nuestros amigos", comentó el Chef Richard. "Me inspiré en los sabores de CÎROC Pomegranate para crear un menú con recetas que fueron diseñadas con amor y para darle a la gente algo sencillo y a su vez elevado para preparar en casa".

CÎROC invita a las personas de edad legal para beber a que celebren de manera responsable. Favor de visitar www.CIROC.com para información adicional sobre CÎROC. Mantente al tanto de lo más reciente, bebidas y emocionante contenido social siguiendo la conversación en @CIROC.

***LA COMPRA NO ES NECESARIA. Concurso en AK, HI han sido prohibidos. El potencial ganador será notificado el 15/11/2021 a las 12:00 p.m. ET y debe aceptar el precio en el momento designado. La cena se llevará a cabo el 19/11/2021 siguiendo los protocolos de salud ante el COVID-19. La participación del Chef Richard Ingraham esta sujeto a su disponibilidad. LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS no son parte del regalo. Sujeto a reglas oficiales en friendsgiving.ciroc.com. Patrocinado por Diageo Americas,. Nueva York, NY.

Acerca de CÎROC Ultra-Premium Vodka

CÎROC Ultra-Premium Vodka está libre de gluten y ha sido destilado de uva finas francesas inspirado en la experiencia vinícola, brindando un sabor vibrante y suave con aroma cítrico. Lanzado a nivel nacional en enero de 2003, DIAGEO – la empresa de licores y cerveza más grande en el mundo – hizo historia en octubre de 2007 al formar parte de una alianza estratégica con el empresario de entretenimiento Sean "Diddy" Combs, en el cual el Sr. Combs y Combs Enterprises asumió la responsabilidad de manejar todas los aspectos y actividades de CÎROC. El perfil del portafolio incluye CÎROC RED BERRY, CÎROC COCONUT, CÎROC PEACH, CÎROC PINEAPPLE, CÎROC APPLE, CÎROC MANGO y CÎROC SUMMER WATERMELON. En junio de 2018, Sean Diddy' Combs y los creadores de CÎROC entraron en la categoría de licores marrones con el lanzamiento de CÎROC VS, Fine French Brandy. Favor de beber responsablemente. Debe tener 21 años en adelante para poder disfrutar.

Acerca de DIAGEO North America

Diageo es la empresa líder mundial en bebidas alcohólicas, con una impresionante colección de marcas incluyendo a los whiskys Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit y Buchanan's, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One, los tequilas Casamigos, DeLeon y Don Julio, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray and Guinness. La empresa cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (DGE). Diageo en una empresa global y sus productos se venden en más de 180 países alrededor del mundo. Para más información acerca de Diageo, su gente, marcas y desempeño, visita www.diageo.com. Para el recurso global de Diageo, que promueve el consumo responsable de alcohol a través de la difusión de herramientas, información e iniciativas de las mejores prácticas, visita: www.DRINKiQ.com. Síguenos en Twitter e Instagram para recibir noticias e información de Diageo North America: @Diageo_NA.

