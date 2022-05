Cirrus Nexus présente le premier outil de réduction des émissions de carbone pour les opérations dans le cloud

TrueCarbon fournit des outils indépendants des fournisseurs de services cloud pour mesurer, surveiller et réduire les émissions de carbone des opérations dans le cloud. Ces capacités permettent aux entreprises de peser les considérations de durabilité comme elles le feraient pour d'autres coûts et décisions commerciales, avec un niveau de transparence accru. Les principales caractéristiques sont les suivantes :

Possibilité de fixer un coût pour les émissions de carbone à prendre en compte dans les décisions d'optimisation du coût global du cloud computing

Possibilité d'apporter des modifications concrètes à la plate-forme sur la base de recommandations (il ne s'agit pas seulement d'une calculatrice ou d'un rapport).

Visualisation des émissions de carbone par les instances et les groupes

Les entreprises de l'indice S&P 500 se concentrent de plus en plus sur les efforts de durabilité ; en 2011, seules 20 % publiaient un rapport de durabilité, par rapport à 92 % en 2020. Avant le lancement de TrueCarbon, il n'existait pas de produit indépendant permettant aux entreprises de mesurer et d'analyser de manière fiable les émissions de carbone de bout en bout de leurs opérations dans le cloud chez plusieurs fournisseurs de services cloud et leur permettant de prendre des mesures immédiates directement dans la plateforme.

« Nous sommes fiers de mettre cette solution révolutionnaire sur le marché à un moment aussi critique pour le changement climatique », a déclaré Chris Noble, PDG de Cirrus Nexus. « Le temps est venu de prendre des mesures audacieuses pour éviter l'augmentation des températures mondiales, et les entreprises ont besoin d'outils qui non seulement réduisent les coûts du cloud, mais aussi exploitent leurs systèmes avec la plus petite empreinte carbone possible. C'est exactement ce que nous espérons aider les entreprises à réaliser avec TrueCarbon. »

Au-delà des implications commerciales, le manque de clarté et de visibilité des émissions de carbone produites par les opérations dans le cloud a un impact direct sur le réchauffement climatique. Pour susciter un véritable changement, il faut une véritable vision des choses. Selon l' Horloge climatique , nous avons sept ans pour prendre des mesures audacieuses afin d'éviter une augmentation de la température mondiale de 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) par rapport aux niveaux préindustriels, un point de non-retour qui, selon la science, rendrait inévitables les pires impacts climatiques. Il est essentiel de disposer d'une vision indépendante des émissions et de pouvoir agir rapidement sur la base de ces informations pour apporter des changements significatifs.

