Cirrus Nexus stellt branchenweit erstes Tool zur Kohlenstoffreduzierung für den Cloud-Betrieb vor

TrueCarbon bietet Cloud-Service-Anbieter-unabhängige Tools zur Messung, Überwachung und Reduzierung von Kohlenstoffemissionen aus dem Cloud-Betrieb. Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitserwägungen wie andere Geschäftskosten und -entscheidungen abzuwägen und dabei ein höheres Maß an Transparenz zu erzielen. Die wichtigsten Merkmale sind:

Möglichkeit, die Kosten für Kohlenstoffemissionen in die Entscheidungen zur Optimierung der Cloud-Gesamtkosten einzubeziehen

Möglichkeit, auf der Grundlage von Empfehlungen umsetzbare Änderungen innerhalb der Plattform vorzunehmen (es handelt sich nicht nur um einen Taschenrechner oder einen Bericht)

Sichtbarkeit von Kohlenstoffemissionen nach Instanzen und Gruppen

Die S&P 500-Unternehmen konzentrieren sich zunehmend auf Nachhaltigkeitsbemühungen im Jahr 2011 veröffentlichten nur 20% der Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht, im Jahr 2020 werden es 92 % sein. Vor der Einführung von TrueCarbon gab es kein unabhängiges Produkt für Unternehmen, das die End-to-End-Emissionen ihrer Cloud-Operationen über mehrere Cloud-Service-Anbieter hinweg zuverlässig gemessen und analysiert hat und es Unternehmen ermöglicht hat, direkt auf der Plattform Maßnahmen zu ergreifen.

„Wir sind stolz darauf, diese revolutionäre Lösung zu einem so kritischen Zeitpunkt für den Klimawandel auf den Markt zu bringen", sagte Chris Noble, CEO von Cirrus Nexus. "Es ist jetzt an der Zeit, mutige Maßnahmen zu ergreifen, um einen Anstieg der globalen Temperaturen zu vermeiden, und die Unternehmen brauchen Werkzeuge, die nicht nur die Cloud-Kosten senken, sondern auch ihre Systeme mit dem kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck betreiben. Genau dabei wollen wir den Unternehmen mit TrueCarbon helfen."

Abgesehen von den geschäftlichen Auswirkungen hat der Mangel an Klarheit und Transparenz in Bezug auf die durch den Cloud-Betrieb verursachten Kohlenstoffemissionen auch direkte Auswirkungen auf die globale Erwärmung. Um einen echten Wandel herbeizuführen, sind echte Erkenntnisse erforderlich. Laut dem Klima-Uhr haben wir 7 Jahre Zeit, um mutige Maßnahmen zu ergreifen, einen Anstieg der globalen Temperatur um 1,5 Grad Celsius (2,7 Grad Fahrenheit) über das vorindustrielle Niveau zu vermeiden, ein Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt und der nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die schlimmsten Auswirkungen auf das Klima unvermeidlich macht. Ein unabhängiger Überblick über die Emissionen und die Möglichkeit, auf der Grundlage dieser Informationen schnell zu handeln, sind für sinnvolle Veränderungen unerlässlich.

Um mehr über Cirrus Nexus TrueCarbon zu erfahren, besuchen Sie uns https://www.cirrus-nexus.com/truecarbon .

Über Cirrus Nexus

Cirrus Nexus unterstützt Unternehmen durch seine A.I.-gesteuerten Cloud-Management-Plattformen, die eine direkte Kontrolle über die Überwachung und Optimierung von Cloud-Ausgaben über mehrere verschiedene Cloud-Service-Provider hinweg ermöglichen. Cirrus Nexus wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York. Das Unternehmen arbeitet mit mittelständischen bis großen Unternehmen zusammen, die ihre Cloud Computing-Kosten optimieren möchten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.cirrus-nexus.com/ .

