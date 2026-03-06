Cisco baut europäische erneuerbare Energien durch Partnerschaft mit R.Power S.A. in Polen aus, unterstützt durch NZCB von SR Inc.

BOSTON, 6. März 2026 /PRNewswire/ -- Sustainability Roundtable, Inc. (SR Inc) freut sich bekannt zu geben, dass Cisco Systems, Inc., der weltweite Technologieführer, der die Art und Weise revolutioniert, wie Organisationen im KI-Zeitalter sich vernetzen und schützen, über das Net Zero Consortium for Buyers (NZCB) von SR Inc ein langfristiges Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) mit R.Power S.A. abgeschlossen hat. R.Power S.A. ist einer der führenden Solarprojektentwickler in Polen. Der Vertrag unterstützt die Entwicklung von vier neuen Solarprojekten in Polen: Wydartowo, Bieżyce, Ostrzeniewo III und Nowy Zagór III, mit einem Gesamtvertragsvolumen von 470 GWh. DLA Piper leistete rechtliche Unterstützung für den Vertrag und der SR Inc-Partner LevelTen Energy förderte die erste Ausschreibung.

Die Partnerschaft zeigt das Bestreben von Cisco, den Zugang erneuerbaren Energien durch eine Reihe von Projekten zu fördern. Der mit einer Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossene VPPA-Vertrag, der eine Inbetriebnahme (Commercial Operation Date, COD) im Jahr 2027 anvisiert, markiert einen Meilenstein und stärkt den Ausbau erneuerbarer Energien in Europa. Er wird dazu beitragen, die Fortschritte bei der verstärkten Nutzung sauberer Energien im kohlenstoffintensiven polnischen Stromnetz zu beschleunigen. Die Projekte stellen durch Abnehmer ausgelöste Kapazitäten für erneuerbare Energien dar, die durch Ciscos langfristige Verpflichtung im Rahmen des VPPA direkt ermöglicht werden.

„Ciscos Führungsrolle spiegelt die wachsende Rolle globaler Unternehmen als Katalysator für die Entwicklung regionaler erneuerbarer Energien wider", sagte Jim Boyle, Geschäftsführer von SR Inc. „Dieser Vertrag zeigt, wie Unternehmenskäufer durch diversifizierte, hochwertige Investitionen in saubere Energie Wirkung erzielen können."

„Wir sind stolz darauf, das Wachstum erneuerbarer Energien in Europa durch diese Partnerschaft zu unterstützen", sagte Evan Scott Brown, Leiter für erneuerbare Energien und Versorgungsunternehmen bei Cisco. „Dieser Vertrag steht nicht nur im Einklang mit Ciscos Bestreben für eine widerstandsfähigere Energiezukunft, sondern unterstützt auch direkt betriebliche Anforderungen, darunter die Erweiterung unserer Laboreinrichtungen in Krakau. Diese Zusammenarbeit ist ein gutes Beispiel dafür, wie Partnerschaften den Zugang zu sauberer Energie verbessern und gleichzeitig einen wirtschaftlichen Nutzen bringen können."

„Die Partnerschaft mit Cisco stärkt die Position von R.Power als führender Produzent erneuerbarer Energien mit mehreren Technologien in Mitteleuropa. Ciscos langfristiges Engagement ermöglicht direkt neue Solarkapazitäten in Polen und unterstützt die breitere Nutzung sauberer Energie, die in der gesamten Region bereits im Gang ist", sagte Rafał Hajduk, Leiter des kommerziellen Bereichs, R.Power S.A.

R.Power S.A. mit Hauptsitz in Warschau, ist einer der führenden technologieübergreifenden unabhängigen Stromerzeuger in Europa mit einer schnell wachsenden Pipeline von Solar- und Batteriespeichersystemen (BESS) auf dem gesamten Kontinent. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt große Anlagen für saubere Energie und treibt den Aufbau neuer Kapazitäten für erneuerbare Energien in Mitteleuropa voran. Die Zusammenarbeit mit Cisco über das NZCB von SR Inc. wird die Einführung von sauberer Energie in Polen weiter beschleunigen und gleichzeitig den lokalen Gemeinden greifbare ökologische und wirtschaftliche Vorteile bringen.

Informationen zu Sustainability Roundtable, Inc. (SR Inc.)

Das Net Zero Consortium for Buyers (NZCB) von SR Inc ist eine vertrauliche Käufergemeinschaft, die sich dafür einsetzt, für Unternehmenskäufer vorteilhafte Transaktionen im Bereich erneuerbarer Energien zu gestalten, damit teilnehmende Unternehmen weltweit einen Weg zur Dekarbonisierung einschlagen können. Die Mitgliedskunden von SR Inc. haben das NZCB zu einer führenden Plattform für gebündelte Beschaffungen durch Unternehmen über VPPAs in Nordamerika, Europa und Indien gemacht.

Informationen zur R.Power Group

R.Power ist ein führender unabhängiger Erzeuger erneuerbarer Energien mit Hauptsitz in Polen und mit operativer Präsenz in Rumänien, Italien, Portugal, Spanien sowie in Deutschland. Als Multitechnologieunternehmen entwickelt R.Power ein Portfolio von über 30 GW+ in den Bereichen Photovoltaik, Batteriespeichersysteme (BESS) und Windenergieprojekte; der Energieverkauf wird durch Power Purchase Agreements (PPAs) und Contracts for Difference (CFDs) abgesichert. Die Aktivitäten des Unternehmens decken die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich erneuerbarer Energien ab, darunter die Projektentwicklung sowie die Erzeugung erneuerbarer Energie als unabhängiger Stromerzeuger (IPP). Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) sowie Betrieb und Wartung (O&M) werden von R.Powers eigener Tochtergesellschaft NOMAD Electric erbracht. Zusätzlich bietet R.Power über seine Tochtergesellschaft Quanta Energy umfassende Lösungen für erneuerbare Energien für Industriekunden, Unternehmen und Institutionen an.

Medienkontakt:

Brittany Nammour

[email protected]

