Cisco développe l'énergie renouvelable en Europe dans le cadre d'un partenariat avec R.Power S.A. en Pologne, facilité par la NZCB de SR Inc.

BOSTON, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Sustainability Roundtable, Inc (SR Inc) a le plaisir d'annoncer que Cisco Systems, Inc, leader mondial de la technologie qui révolutionne la façon dont les organisations se connectent et se protègent à l'ère de l'IA, a conclu un accord d'achat d'énergie virtuel (VPPA) à long terme avec R.Power S.A. par l'intermédiaire du Net Zero Consortium for Buyers (NZCB) de SR Inc.. R.Power S.A est l'un des principaux développeurs d'énergie solaire en Pologne. L'accord soutient le développement de quatre nouveaux projets solaires situés en Pologne : Wydartowo, Bieżyce, Ostrzeniewo III et Nowy Zagór III, pour un volume contractuel total de 470 GWh. DLA Piper a apporté un soutien juridique à l'accord et LevelTen Energy, partenaire de SR Inc, a facilité la demande de propositions initiale.

Ce partenariat témoigne de l'engagement de Cisco à promouvoir l'accès aux énergies renouvelables par le biais d'une série de projets. Cet accord de 15 ans, dont l'exploitation commerciale est prévue en 2027, représente une étape importante dans l'augmentation de la capacité solaire et le renforcement du paysage européen des énergies renouvelables. Il contribuera à utiliser dans une plus large mesure les énergies propres dans un réseau électrique polonais aujourd'hui très carboné. Ces projets représentent une capacité de production d'énergie renouvelable par l'acheteur, directement rendue possible par l'engagement à long terme de Cisco en vertu de l'accord d'achat d'énergie virtuel.

« Le leadership de Cisco reflète le rôle croissant des entreprises internationales dans le développement des énergies renouvelables au niveau régional », a déclaré Jim Boyle, PDG de SR Inc. « Cet accord montre la mesure dans laquelle les entreprises acheteuses peuvent agir grâce à des investissements diversifiés et de grande qualité dans les énergies propres.

« Nous sommes fiers de soutenir le développement des énergies renouvelables en Europe grâce à ce partenariat », a déclaré Evan Scott Brown, Responsable Énergies renouvelables et Services publics chez Cisco. « Cet accord ne respecte pas seulement l'engagement de Cisco en faveur d'un avenir énergétique plus résilient, mais il répond aussi directement aux besoins opérationnels, y compris le développement de nos installations de laboratoire à Cracovie. Cette collaboration est un bel exemple de la manière dont un partenariat peut améliorer l'accès à l'énergie propre tout en apportant une valeur commerciale ».

« Le partenariat avec Cisco renforce la position de R.Power en tant que producteur d'énergie renouvelable multi-technologique de premier plan en Europe centrale. L'engagement à long terme de Cisco permet directement de créer de nouvelles capacités solaires en Pologne et vient à l'appui d'une adoption plus large de l'énergie propre en cours dans toute la région », a déclaré Rafał Hajduk, Directeur commercial chez R.Power S.A.

R.Power S.A., , dont le siège se trouve à Varsovie, est l'un des principaux producteurs indépendants d'électricité multi-technologiques d'Europe, avec un portefeuille de projets solaires et de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en plein développement sur tout le continent. L'entreprise développe, construit et exploite des ressources à grande échelle dans le domaine de l'énergie propre et est à l'origine du déploiement de nouvelles capacités renouvelables en Europe centrale. Dans le cadre de cette collaboration avec Cisco par l'intermédiaire du NZCB de SR Inc., la Pologne donnera un coup d'accélérateur à l'adoption des énergies propres tout en procurant de véritables avantages environnementaux et économiques aux communautés locales.

À propos de Sustainability Roundtable, Inc (SR Inc)

Le Net Zero Consortium for Buyers (NZCB) de SR Inc est une communauté confidentielle d'acheteurs qui s'engage à générer des transactions d'énergie renouvelable favorables aux acheteurs, permettant aux entreprises participantes de définir la marche à suivre vers la décarbonisation au niveau mondial. Grâce aux clients membres de SR Inc, le NZCB est devenu une plateforme de premier plan en matière d'achats groupés d'entreprises dans le cadre d'un accord d'achat d'énergie virtuel en Amérique du Nord, en Europe et en Inde.

À propos du groupe R.Power

R.Power est un producteur indépendant d'énergie renouvelable de premier plan dont le siège se trouve en Pologne et dont les activités s'étendent à la Roumanie, à l'Italie, au Portugal, à l'Espagne et à l'Allemagne. En tant qu'entreprise multi-technologique, R.Power développe un portefeuille de plus de 30 GW de projets photovoltaïques, de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) et d'énergie éolienne, les ventes d'énergie étant soutenues par des accords d'achat d'énergie (AAE) et des contrats sur différence (CSD). Ses activités couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables, y compris le développement de projets et la production d'énergie renouvelable en tant que producteur d'électricité indépendant (IPP). Les services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), ainsi que les services d'exploitation et de maintenance (O&M), sont assurés par NOMAD Electric, filiale spécialisée de R.Power. En outre, par l'intermédiaire de sa filiale Quanta Energy, R.Power propose des solutions complètes en matière d'énergie renouvelable aux clients industriels, aux entreprises et aux institutions.

Contact presse :

Brittany Nammour

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2870826/SUSTAINABILITY_ROUNDTABLE_Logo.jpg