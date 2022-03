Cision lanserar en ny uppsättning ESG-tjänster

Efterfrågan på ESG-information fortsätter att öka. Enligt Cisions rapport 2021 State of the Press Release delar varumärken fler av sina ESG-strategier och initiativ via pressmeddelanden än någonsin tidigare. Brandwatch rapporterar dessutom att ESG-relaterade omnämnanden online ökar samtidigt som anställda generellt anser att deras arbetsgivare ska implementera en ESG-policy . Kunder tittar allt mer på ett företags ESG-arbete när de överväger att göra affärer med ett varumärke.