Citadel Securities otvára kanceláriu v Amsterdame
News provided byCitadel Securities
Jul 22, 2026, 12:25 ET
Globálny tvorca trhu novej generácie rozširuje európsku prítomnosť – lepšie služby pre inštitucionálnych klientov a európske kapitálové trhy
MIAMI, 22. júl 2026 /PRNewswire/ -- Citadel Securities, tvorca globálneho trhu novej generácie zameraný na technológie, dnes oznámil otvorenie novej kancelárie v Amsterdame, čím zakladá svoje európske centrum podnikania s akciovými opciami. Táto expanzia odráža neustále investície Citadel Securities do rozsiahlych a dynamických európskych kapitálových trhov.
Kancelária spojí obchodné, technologické a kvantitatívne výskumné tímy s cieľom podporiť rastúce podnikanie spoločnosti s akciovými opciami a zvýšiť likviditu na európskych trhoch s kótovanými derivátmi.
„Amsterdam, ako popredná destinácia pre akciové deriváty so silným tímom technických a obchodných talentov, je prirodzeným miestom na rozšírenie našej európskej pôsobnosti," povedal Dave Silber, vedúci oddelenia inštitucionálnych akciových derivátov v spoločnosti Citadel Securities. „Sme nadšení, že budeme môcť naďalej investovať do ľudí, technológií a infraštruktúry, ktoré posilňujú odolnosť trhu, zlepšujú likviditu a podporujú neustály rast ekosystému európskych kapitálových trhov."
Spoločnosť Citadel Securities je jedným z popredných svetových tvorcov trhu s akciami, akciovými opciami, korporátnymi dlhopismi, štátnymi dlhopismi, úrokovými swapmi a devízami. Platforma firmy založená na technológiách poskytuje likviditu tisíckam inštitucionálnych a retailových klientov po celom svete, čím pomáha zlepšovať efektívnosť trhu prostredníctvom konzistentnej cenotvorby, vysokej likvidity a stabilnej realizácie.
Amsterdamská expanzia rozširuje rastúcu sieť 15 kancelárií spoločnosti Citadel Securities v Severnej Amerike, Európe a Ázii a Tichomorí, čo zdôrazňuje záväzok firmy poskytovať služby klientom po celom svete.
O spoločnosti Citadel Securities
Citadel Securities je globálny tvorca trhu novej generácie zameraný na technológie. Inštitucionálnym a retailovým investorom poskytujeme likviditu svetovej úrovne, konkurencieschopné ceny a plynulé vykonávanie transakcií v širokej škále finančných produktov.
Naše tímy inžinierov, obchodníkov a výskumníkov využívajú špičkový kvantitatívny výskum a rastúcu silu výpočtovej techniky, strojového učenia a AI na podporu našej analytiky a zvládnutie najkritickejších výziev trhu a našich klientov.
Spoločne tvoríme budúcnosť kapitálových trhov. Viac informácií nájdete na stránke CitadelSecurities.com.
Kontakt
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