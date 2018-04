Cities of Service annonce les 10 finalistes en lice pour le nouveau prix Engaged Cities Award

NEW YORK, 17 avril 2018 /PRNewswire/ -- Cities of Service a annoncé aujourd'hui les 10 finalistes de l'Engaged Cities Award, un nouveau prix visant à récompenser les villes qui font preuve de créativité pour exploiter la sagesse, les talents et l'énergie des membres de la collectivité afin de résoudre les problèmes publics. Sous les auspices de Bloomberg Philanthropies, le prix met en lumière le nombre croissant de façons dont les responsables municipaux travaillent avec les habitants pour façonner ensemble l'avenir de leur ville, permettant ainsi aux villes du monde entier de s'inspirer des meilleures pratiques et de transposer dans leur propre ville des stratégies qui ont fait leurs preuves. Le prix fait partie de l'American Cities Initiative de Michael R. Bloomberg, un programme destiné à aider les responsables municipaux à faire naître de nouvelles idées et à encourager les politiques qui font avancer le pays.

Pour cette première édition, le prix Engaged Cities Award a reçu plus d'une centaine de candidatures de villes des continents américain et européen. Les 10 finalistes sélectionnées sont les villes qui ont été les mieux notées au regard des principaux critères de sélection : avoir effectué un important travail avec les citoyens pour résoudre un problème public, disposer de preuves évidentes de l'impact de leur initiative et pouvoir appliquer la stratégie à d'autres problèmes et géographies. Les 10 villes finalistes sont :

Bologne, Italie : la ville a modifié sa réglementation pour permettre une collaboration publique entre les citoyens et la municipalité afin d'améliorer les espaces publics. Le personnel municipal a travaillé avec la collectivité pour concevoir et mettre en œuvre des projets répondant aux besoins locaux.

: la ville a modifié sa réglementation pour permettre une collaboration publique entre les citoyens et la municipalité afin d'améliorer les espaces publics. Le personnel municipal a travaillé avec la collectivité pour concevoir et mettre en œuvre des projets répondant aux besoins locaux. Boston, Massachusetts : la ville a invité les citoyens à signaler les rues dangereuses et a développé une application qui encourage les habitants à améliorer leur conduite dans le but de réduire les accidents mortels.

: la ville a invité les citoyens à signaler les rues dangereuses et a développé une application qui encourage les habitants à améliorer leur conduite dans le but de réduire les accidents mortels. Fort Collins, Colorado : pour répondre aux besoins budgétaires pressants et à l'augmentation des coûts, les responsables municipaux ont informé les citoyens sur le processus budgétaire et recueilli des commentaires afin d'élaborer le budget de la ville en adaptant les ressources aux priorités de la collectivité.

: pour répondre aux besoins budgétaires pressants et à l'augmentation des coûts, les responsables municipaux ont informé les citoyens sur le processus budgétaire et recueilli des commentaires afin d'élaborer le budget de la ville en adaptant les ressources aux priorités de la collectivité. Hamm, Allemagne : en raison de l'arrêt des activités minières, un grand secteur de la ville a souffert de difficultés économiques, de l'abandon de terres et d'une perte d'identité. Les responsables municipaux ont travaillé avec les habitants pour aménager plus de 220 hectares de terrain et créer un parc public qui a permis aux habitants de se rapprocher physiquement et émotionnellement.

: en raison de l'arrêt des activités minières, un grand secteur de la ville a souffert de difficultés économiques, de l'abandon de terres et d'une perte d'identité. Les responsables municipaux ont travaillé avec les habitants pour aménager plus de 220 hectares de terrain et créer un parc public qui a permis aux habitants de se rapprocher physiquement et émotionnellement. Helsinki , Finlande : pour améliorer la qualité de vie d'une population de jeunes immigrants en forte augmentation, la ville a utilisé une approche de conception centrée sur l'humain pour rapidement prototyper, développer et mettre en œuvre des programmes et des services dans toute la ville.

: pour améliorer la qualité de vie d'une population de jeunes immigrants en forte augmentation, la ville a utilisé une approche de conception centrée sur l'humain pour rapidement prototyper, développer et mettre en œuvre des programmes et des services dans toute la ville. Huntington , Virginie-Occidentale : en réponse à une crise sanitaire grandissante, les responsables municipaux ont développé une approche reposant sur un réseau en étoile pour améliorer le parcours de soin de ses habitants. La ville a invité les citoyens à proposer des initiatives et a encadré et appuyé leur mise en œuvre.

: en réponse à une crise sanitaire grandissante, les responsables municipaux ont développé une approche reposant sur un réseau en étoile pour améliorer le parcours de soin de ses habitants. La ville a invité les citoyens à proposer des initiatives et a encadré et appuyé leur mise en œuvre. Mexico , Mexique : les responsables municipaux ont lancé une campagne invitant les citoyens de toute la ville à donner leur opinion et formuler des propositions concernant la constitution de la ville à travers un groupe de travail de citoyens et des pétitions en ligne, dont beaucoup ont été incorporées dans la constitution de la ville.

: les responsables municipaux ont lancé une campagne invitant les citoyens de toute la ville à donner leur opinion et formuler des propositions concernant la constitution de la ville à travers un groupe de travail de citoyens et des pétitions en ligne, dont beaucoup ont été incorporées dans la constitution de la ville. San José, Californie : la ville a invité les citoyens à proposer des solutions pour répondre à certains des plus grands défis de la ville dans le cadre d'un concours organisé dans toute la ville. Le premier concours a abouti à la création d'un prototype de drone capable d'enlever les graffitis dans les endroits difficiles d'accès.

: la ville a invité les citoyens à proposer des solutions pour répondre à certains des plus grands défis de la ville dans le cadre d'un concours organisé dans toute la ville. Le premier concours a abouti à la création d'un prototype de drone capable d'enlever les graffitis dans les endroits difficiles d'accès. Santiago de Cali , Colombie : pour lutter contre un niveau élevé de violence, la ville a créé des conseils locaux composés d'habitants dans 15 quartiers. Les conseils ont lancé une variété de projets collectifs visant à renforcer la confiance entre voisins, tels que l'aménagement de parcs publics et la création d'événements artistiques, et ont aidé à résoudre les conflits au sein de la collectivité.

: pour lutter contre un niveau élevé de violence, la ville a créé des conseils locaux composés d'habitants dans 15 quartiers. Les conseils ont lancé une variété de projets collectifs visant à renforcer la confiance entre voisins, tels que l'aménagement de parcs publics et la création d'événements artistiques, et ont aidé à résoudre les conflits au sein de la collectivité. Tulsa, Oklahoma : la ville a réuni le personnel municipal et les citoyens en personne et en ligne pour analyser la grande quantité de données collectées par la ville pour en savoir plus sur les problèmes publics, tels que la disparité des revenus et la criminalité, ainsi que pour éclairer les décisions politiques.

« Les finalistes démontrent que des citoyens ordinaires peuvent aider leur ville à s'améliorer de façon constructive et variée, en mettant à profit leurs connaissances, leurs divers talents et leur énergie créative », a déclaré Myung J. Lee, directrice générale de Cities of Service. « Les responsables municipaux se montrent de plus en plus créatifs et expérimentaux dans leur façon d'impliquer les membres de la collectivité. Nous sommes fiers de mettre en lumière le travail accompli par ces villes afin que d'autres villes à travers le monde puissent suivre leur exemple. »

Les responsables locaux recherchent de plus en plus de nouvelles façons d'impliquer les habitants dans le développement des politiques et des programmes de leur ville et de renforcer la confiance entre les citoyens et la municipalité. Dans son enquête de 2018 réalisée auprès des maires des États-Unis et récemment publiée, Bloomberg Philanthropies a découvert que 91 % des responsables municipaux américains déclarent que l'implication des habitants est « très importante », encore plus que l'utilisation de données, l'expérimentation et la collaboration. Dans le cadre du prix Engaged Cities Award, Cities of Service a pour objectif de mettre à jour un ensemble d'outils dont les maires pourront se servir pour travailler avec les habitants de manière nouvelle et plus significative. Ces nouvelles approches consistent notamment à mettre à profit la technologie civique, les experts citoyens, la contribution citoyenne informée, la conception participative, le bénévolat d'impact et les données provenant des citoyens.

« Les gens sont souvent la plus grande ressource inexploitée d'une ville », a déclaré James Anderson, membre du conseil d'administration de Cities of Service et responsable des programmes d'innovation gouvernementaux chez Bloomberg Philanthropies. « Ces villes sont en train de changer la donne en cherchant de nouvelles et meilleures façons d'impliquer leurs habitants et de tirer parti de leur expertise pour résoudre les problèmes publics. »

Le prix Engaged Cities Award était ouvert aux villes de plus de 30 000 habitants des continents américain et européen. Les villes ont présenté leur candidature en janvier 2018. Cities of Service, assistée par un groupe d'experts réputés, choisira les trois villes gagnantes, dont la première gagnera le grand prix de 100 000 dollars. Les gagnants seront annoncés lors du sommet et dîner Engaged Cities Award en mai 2018.

Pour plus d'informations sur le prix Engaged Cities Award, veuillez visiter : engagedcitiesaward.org.

À propos de Cities of Service

Cities of Service est une organisation à but non lucratif indépendante qui aide les maires et les responsables municipaux à tirer parti des connaissances, de la créativité et de la participation des citoyens pour résoudre les problèmes publics et créer des villes dynamiques. Nous travaillons avec les villes pour mettre sur pied des initiatives citoyennes axées sur la ville qui ciblent des besoins spécifiques, génèrent des résultats mesurables à long terme, améliorent la qualité de vie des habitants et bâtissent des villes plus fortes. Fondée en 2009 par le maire de New York, Michael R. Bloomberg, Cities of Service soutient une coalition de plus de 235 villes, représentant près de 55 millions de personnes dans 45 états américains et plus de 10 millions de personnes au Royaume-Uni. Consultez citiesofservice.org ou suivez-nous sur Twitter @citiesofservice.

Contact avec les médias

Cities of Service, Karen Dahl, (646) 324-8390, karen@citiesofservice.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/677445/Cities_of_Service_Engaged_Cities_Logo.jpg

SOURCE Cities of Service

Related Links

http://www.citiesofservice.org