Cittaslow Turquie travaille sur le projet Cittaslow Metropolis pour ralentir la vie dans les métropoles avec les conseils de la philosophie Cittaslow

ORVIETO, Italie, 21 avril 2022 /PRNewswire/ -- Avec le projet développé en coopération avec l'Association internationale Cittaslow et la Municipalité métropolitaine d'Izmir, la philosophie de la lenteur arrivera dans les métropoles. Le modèle Cittaslow, qui a été mis en place dans de nombreux pays et des centaines de petites villes depuis 1999, possède une grande expérience d'exécution à cet égard. Le modèle Cittaslow offre une feuille de route pour les petites villes ayant des conditions et des opportunités différentes pour offrir une vie meilleure à leurs résidents sans perdre l'esprit et l'identité urbains. Une étude approfondie est nécessaire pour le modèle, appliqué dans les petites villes pour un mode de vie plus paisible, plus calme et plus réfléchi, puisse également être mis en œuvre dans les métropoles. Il n'est pas possible d'appliquer directement le modèle Cittaslow, qui a été développé pour les villes de moins de 50 000 habitants, aux métropoles de millions d'habitants et aux problèmes et conditions différents. Afin de développer le concept de Cittaslow Metropolis, des études ont été menées à Izmir pendant deux ans en coopération avec l'administration locale, l'académie et la société civile. Dans le cadre de l'étude, une liste de contrôle sur la façon d'appliquer la philosophie Cittaslow dans les métropoles et le programme Slow Neighborhood, qui explore comment cette philosophie peut être appliquée à l'échelle du quartier, sont mis en œuvre. La liste de contrôle Cittaslow Metropol fournira une feuille de route aux villes métropolitaines qui souhaitent rejoindre le réseau Cittaslow, dans quelles zones et comment elles travailleront. Le programme Slow Neighborhood, qui a été développé pour diffuser le concept de lenteur dans les métropoles, comprend la détermination des besoins sociaux avec un engagement civique et l'élaboration de propositions de solutions avec les priorités de Cittaslow. Dans ce contexte, les besoins des habitants ont été déterminés à l'aide de méthodes scientifiques dans les deux quartiers pilotes sélectionnés, des propositions de solutions ont été développées et mises en œuvre dans le cadre du programme. Ces études et leurs résultats quantifiables seront présentés à l'Assemblée générale de Cittaslow qui se tiendra en juin.