CityFALCON, l'équivalent de Spotify pour le contenu financier, lève 2 millions de dollars auprès de TBH, Holt, Seedrs et d'un de ses clients

Parmi les entrepreneurs en série ayant participé à ce tour de table, l'un d'eux avait vendu sa dernière entreprise pour 500 millions de livres sterling.

En outre, eToro, le réseau d'investissement social qui compte plus de 27 millions d'utilisateurs enregistrés dans le monde, a acquis une petite position dans la société. eToro est un client de la société : son onglet News (« Actualité ») est alimenté avec le contenu de CityFALCON et fournit aux utilisateurs un flux d'actualités contextuel de qualité pour éclairer les décisions d'investissement et accroître l'engagement.

En guise de validation supplémentaire, The Holt Xchange, une société de capital-risque et une plateforme mondiale de démarrage au Canada, et Terance Butler Holdings (TBH), une société d'investissement immobilier au Royaume-Uni, ont tous deux pris des participations.

L'investissement de TBH lui permet d'enrichir son portefeuille de sociétés à forte croissance axées sur la propriété intellectuelle. Stephen Walker, directeur des investissements chez TBH, a déclaré : « Nous sommes ravis d'investir dans CityFALCON dans le cadre ce que nous pensons être une période charnière pour l'entreprise. Maintenant qu'elle a gagné en popularité, nous pensons que le moment est venu pour la société d'intensifier ses efforts de vente et de marketing tout en continuant à développer le produit ».

Elisabeth Laett, associée directrice de Holt Xchange, s'est également exprimé : « La démocratisation de l'information financière est le résultat d'une demande mondiale d'accès à une meilleure éducation et à des connaissances financières plus approfondies pour un public plus large. Nous avons été séduits par la mission de l'équipe de CityFALCON et nous sommes heureux de les soutenir davantage dans ce tour de table d'amorçage ».

Au total, CityFALCON compte 2 300 investisseurs existants, dont 1 200 pour ce tour de table (nouveaux investisseurs et les investisseurs réguliers).

Ruzbeh Bacha, PDG de CityFALCON, a affirmé : « Nous sommes reconnaissants et très enthousiastes à l'idée de ce tour de table, surtout en cette période de volatilité et d'incertitude. Nos utilisateurs, nos clients et nos investisseurs nous ont apporté un soutien incroyable sur Seedrs ».

Kirsty Grant, directeur des investissements chez Seedrs, a ajouté : « La levée de fonds de CityFALCON a largement dépassé les attentes initiales et montre que les investisseurs sont en demande d'opportunités, même dans le climat économique actuel. Nous sommes heureux d'avoir pu les soutenir dans leur démarche. »

À propos de CityFALCON - Grâce à l'IA et au Big Data, CityFALCON personnalise les flux de contenu provenant de milliers de sources financières avec un payant, de la même manière que Spotify pour la musique. Les clients reçoivent du contenu, des analyses et des informations via le Web, l'application mobile et l' API .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1844507/CityFALCON_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1844508/CityFALCON_Logo.jpg

